استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى وتراجع اليورو والإسترلينى

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الخميس، في معظم البنوك العاملة في مصر، بداية التعاملات الصباحية، ونهاية التعاملات الشهرية، وعلى مدار شهر سبتمبر الجاري ارتفع الدولار بمقدار قرش واحد فقط.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي عند مستوى 15.68.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصري وبنك مصر - استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول وإتش إس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، واصلت العملة الأوروبية تراجعها، حيث فقدت ما بين 10 - 13 قرشًا شراء وبيع، ففي بنك مصر والأهلي سجلت 18.13 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

كما تراجعت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي، لتسجل 18.15 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 18.23 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

كما واصل الجنيه الإسترليني تراجعه بقوه ما بين 13 - 20 قرشًا شراء وبيعًا، وذلك بعد أن تراجع أمس "28 - 30 قرشًا"، ففي بنك مصر والبنك الأهلي، سجل 20.99 جنيه للشراء، و21.18 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، ارتفع الإسترليني ليسجل 21.02 جنيه للشراء، و21.21 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، تبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني، 21.10 جنيه للشراء، 21.28 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا بقيمة قرش واحد للشراء، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببًا قويًا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.