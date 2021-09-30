رئيس جامعة بنها يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد مع تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور جمال سوسه مجلس الجامعة بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام المجلس وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من أعمال التطعيم ضد فيروس كورونا وتحقيق المستهدف بنسبة 70% ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل وتفعيل تشغيل بوابات التعقيم وتوفير الكواشف الحرارية بكل الكليات بقطاعات بنها ومشتهر وشبرا والعبور والاعتماد على المقررات الإلكترونية على المنصة التعليمية بالجامعة، والاهتمام بتفعيل خطة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب.

كما أكد " سوسة " الحرص على تقديم خدمات مجتمعية مميزة وتفعيل المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة"، 100 مليون صحة، صحة المرأة ، صنايعية مصر.

وفى سياق متصل أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بالتعاون مع كلية الطب ولأول مرة مبادرة لرعاية مرضى الزهايمر باكبر دار مسنين في مدينة العبور بمحافظة القليوبية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى وذلك برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية وذلك احتفالا باليوم العالمى للزهايمر.

وقال الدكتور جمال سوسة إن جامعة بنها حريصة على تقديم كافة برامج الرعاية الصحية والنفسية ومشاركة كبار السن فى المناسبات المختلفة، مؤكدا أن نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة يهدف بصفة مستمرة إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات.

من جانبها أضافت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان المبادرة أطلقت للوقوف علي بروتوكولات العلاج المتبعة لحالات الزهايمر ومتابعة طرق الاستجابة لها مع تقديم التوصيات الطبية للتعامل مع مثل هذه الحالات، مشيرة الى أن المبادرة شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والعظام والرمد والنفسية والعصبية.