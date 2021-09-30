بتكلفة 747 مليون جنيه.. سوهاج تستعد للعام الدراسي الجديد بـ125 مدرسة

تشهد محافظة سوهاج تغير ملحوظ فى قطاع التعليم فى سوهاج بالتزامن مع تطبيق مبادرة حياه كريمة، حيث يتم تغيير الواقع به تماما من خلال المدارس الجديدة التي بلغ عددها 125 مدرسة.

وقال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن المدارس الجديدة ستوفر حوالى 1651 فصل بتكلفة إجمالية للمدارس الجديدة بلغت 747 مليون جنيه تقريبًا.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من محافظة سوهاج إنه تم توزيع المدارس على مراكز سوهاج كالآتي 32 مدرسة بمركز البلينا، و29 مدرسة بمركز جرجا، و19 مدرسة بمركز المنشاة، و10 مدارس بمركز المراغة، و13 مدرسة بمركز طما، و8 مدارس بمركز ساقلتة، و14 مدرسة بمركز دار السلام" وتم الإنتهاء من 29 مدرسة تضم 416 فصل دراسى بتكلفة 160 مليون و 400 ألف جنيه، منها 10 مدارس بمركز البلينا، و5 مدارس بمركز المنشاة، و4 مدارس بمركز دار السلام، و4 بمركز جرجا، و2 بمركز المراغة، و2 بمركز طما، و2 بساقلتة.

وأوضحت المحافظة أن هناك 62 مدرسة يجرى بها العمل الآن، تضم 756 فصل دراسي، بتكلفة 346 مليون جنيه، وهى مدرسة بمركز البلينا، و17 مدرسة بمركز جرجا، و9 مدارس بالمنشأة، و6 مدارس بالمراغة، و8 مدارس بطما، و4 بساقلتة، و6 بدار السلام " وهناك 8 مدارس تم الانتهاء من الإسناد وجارى تسليم المواقع تمهيدا لبدء العمل، بتكلفة 39 مليون جنيه، منها “3 مدارس بالبلينا، ومدرستين بطما، ومدرستين بدار السلام، ومدرسة بجرجا” وهناك 4 مدارس جارٍ إسنادها بتكلفة 33 مليون جنيه وهناك 22 مدرسة أخرى جارٍ تجهيز الرسومات والمقايسات اللازمة للإسناد بتكلفة 135 مليون و500 ألف جنيه.