الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ملامح مشروع قانون لإنشاء نقابة للجغرافيين المصريين بالانعقاد الجديد

النائبة جيهان بيومي
النائبة جيهان بيومي

أعلنت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون لإنشاء نقابة الجغرافيين المصريين، مشيرة إلى أن عدد الجغرافيين في مصر يصل نحو ٣٠٠ ألف جغرافي منهم شخصيات في مواقع مهمة في الدولة وكذلك بمراكز عليا في الجامعات المصرية، الأمر الذي يجعل هناك ضرورة عاجلة لضمهم تحت كيان ومظلة خاصة بهم تتناول طبيعة عملهم وتكون لهم صوتا يعبر عن مطالبهم واحتياجاتهم.

وأوضحت بيومي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشروع القانون ينص على أن يكون لهم كيان نقابي تكون له الشخصیة الاعتباریة، وتعتبر الھیئة هي الجهة الممثلة للجغرافيين المتمتعین بجنسیة جمھوریة مصر العربیة.

وفيما يتعلق بطبيعة عملها ودورها، أكدت أن المقترح نص على أن تكون النقابة ھیئة استشاریة للدولة في مجال تخصصھا، ویكون مقرھا الرئیسي بالقاھرة الكبرى ويسمح لها أن يكون لھا فروع بالمحافظات طبقا لأحكام القانون.

ولفتت أن المذكرة الإيضاحية للمشروع تضمن عدة مبررات أهمها أن الخريجين سنويا في هذا المجال يبلغ نحو حوالي ٥٠٠٠ خريج، في الوقت الذي تفتقد فيه وجود جهة تتبنى قضاياهم الاجتماعية والمهنية، فضلا عن أن هناك حق دستوري كفل لهم إنشاء نقابة مهنية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنها انتهت من إعداد المسودة النهائية الخاصة به وسيتم التقدم به بشكل رسمي لمجلس النواب بدور الانعقاد الجديد.

وكانت قد كشفت قالت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، والتي تتمثل في مناقشة خطط الجامعات للتطوير والتنمية والمشاركة المجتمعية.

ولفتت بيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستستكمل الزيارات الميدانية للمدارس والجامعات ومراكز البحوث، بجانب مناقشة طلبات ‏الإحاطة التى يقدمها  النواب والقوانين التى تقدمها الحكومة أو النواب.
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‏وأوضحت عضو اللجنة، أن اللجنة ستطالب بتقديم تقريرا عن كل الأنشطة والمؤتمرات التي عقدتها كل وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى طبقا للائحة وذلك لعرضها على اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.
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