زوجي أجبرني على معاشرته في فترة النفاس فما حكم الشرع؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد سؤالا إلى جروبات الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي من سائلة تقول: «زوجي أجبرني على النوم معه في فترة النفاس، وظللت أترجاه كثيرًا لكنه يرفض، وكنت في هذه الحالة أشعر بألم شديد، فما حكم الشرع في الجماع أثناء فترة النفاس؟».

من جانبه، ردت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، على هذه الفتوى حيث أكدت الدار، على أنه يحرم على الرجل جماع زوجته في الحيض أو النفاس، ويحرم عليها أن تطاوعه في ذلك، فإذا كان ذلك قد وقع، فعليهما بالتوبة بالندم، والعزم على عدم العودة، وكثرة الاستغفار، والعمل الصالح، وخاصةً الصدقة.

تعريف النفاس ومدته

وأوضحت الدار أن النفاس هو الدم الخارج من قُبُل المرأة بسبب الولادة، وأكثر مدة النفاس على رأي بعض المذاهب الفقهية ستون يومًا وغالبه أربعون يومًا، ولا يجوز للمرأة أن تصوم وتصلي وتمارس حياتها الزوجية إلا بعد انقضاء دم النفاس.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

كانت دار الإفتاء قد حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصريمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.