الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 279 محضر وغلق 38 محل تجاري لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالغربية

جريدة الدستور

شنت الوحدات المحلية بمختلف أرجاء الغربية حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، ذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 15 شيشة وتحرير 279 محضر متنوع ما بين "125 عدم ارتداء كمامة، 90 نظافة، 7 بيئة، 57 إشغال" بجانب فض 4 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 3 مركز للدروس الخصوصية وتطهير 157 منشأة.

وتهيب محافظة الغربية  المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة المصرية واتباع كافة قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

كما وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر لجامعة طنطا على التعاون الملموس مع المحافظة في العديد من المجالات وخاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك خلال اجتماع مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس. 
 

تحرير عملة محضر وغلق وتشميع بايرن ميونخ الالمانى ورشة ومحل تجاري ومصادرة الوفد شيشة وتطهير بودولوسكى منشأت قرى ومدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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