بـ 2 مليون جنيه.. تجديد وصيانة مبنى الإسكان الطلابي الخارجي بجامعة سوهاج

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أعمال التجديد والصيانة التخصصية لمبنى الرعاية "الإسكان الخارجي" للطلاب التابع للمدن الجامعية، يصاحبه المهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور أحمد عبدالغني مدير المدينة الجامعية للطلاب، وعلي عبدالحميد، مدير مبني الرعاية، ومحمود محمد إسماعيل، ممثل عن الشركة المنفذة للأعمال.

وقال القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تحرص علي توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب وتهيئة مناخ آمن يساعدهم على الاستذكار والتفوق، مضيفاً أن تكلفة اعمال الصيانة بلغت 2 مليون جنيه، وذلك بهدف تهيئة المبنى بشكل يليق بطلاب الجامعة قبل انطلاق العام الجامعي الجديد، مشدداً على الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم، والاهتمام بمناطق الخدمات والتهوية داخل المبنى لتجنب حدوث أي أضرار صحية للطلاب.

- المبنى مخصص لطلاب كليتي الصيدلة والتمريض

ومن جانبه اوضح المهندس حسين محمدين أن المبنى مخصص لطلاب كليتي الصيدلة والتمريض، لافتاً أن أعمال الصيانة التخصصية تشمل دورات المياه وبعض الغرف الملحقة بالمبنى والممرات المؤدية إلى الغرف الرئيسية، علي ان يتم تسليم المبنى لإدارة المدن الجامعية قبل بداية العام الدراسي الجديد لبدء التسكين الفعلي به.

جدير بالذكر أن مبنى الرعاية " الإسكان الخارجي" يقع بمدينة ناصر خارج الحرم الجامعي القديم، ومكون من 4 طوابق ويسع لعدد 108 طالب.

وفى سياق أخر، شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الجامعة للائمة والواعظات من وزارة الأوقاف، وذلك تنفيذاً للبروتوكول الموقع بينهما، بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم الجامعى القديم، وبحضور كلاً من الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، الشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير إدارة المساجد بمديرية الأوقاف و الدكتور محمد توفيق وكيل كلية الآداب لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع ومنسق الدورة.

وأكد "عبدالخالق" أن التعاون المشترك مع وزارة الاوقاف يأتي تماشياً مع أهداف الجامعة ومساهماتها المجتمعية، فيما يختص بالجوانب الدينية والتعليمية، و فتح مجالات اخري للتعاون المشترك ، موجهاً شكره للوزارة لدعم المكتبة المركزية للجامعة بالعديد من المراجع الدينية.