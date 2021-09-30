الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد تكليف الرئيس.. توجيه عاجل من وزير الري بشأن التعديات على مجرى النيل

وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية والري

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة مواصلة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الرى بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن؛ لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف، و رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات؛ لبحث تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون 6 أشهر.
ووجه “عبد العاطي”، برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

ولفت الوزير، إلى أن وزارة الري عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات".

 وأوضح أن أجهزة  الوزارة تعمل علي مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل، وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
كما وجه “عبد العاطي” خلال الاجتماع برفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعدادًا لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.
 

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