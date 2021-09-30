الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اقتصاد بريطانيا ينمو بوتيرة أقوى من المتوقع في الربع الثاني من 2021

بريطانيا
بريطانيا

كشفت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة أكثر قوة من المعتقد في السابق في الفترة بين أبريل ويونيو، وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 5.5 % في الربع الثاني مقارنة مع تقديره المبدئي لنمو 4.8 %.

 وقال المكتب إن البيانات عُدلت لتضع في الاعتبار المزيد من البيانات المكتملة من قطاع الصحة وكذلك تحديثا لمصادره ومنهجيته في حساب الناتج الاقتصادي البريطاني.

وفي سياق متصل، تعاني بريطانيا من أزمة الوقود حيث صبّ قائدو السيارات البريطانيون اليائسون من الحصول على الوقود لسياراتهم الأربعاء، جام غضبهم على الحكومة البريطانية ومزاعم رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن أزمة الوقود تتحسن حيث وقفوا في الطوابير حتى الساعة الرابعة صباحًا.

وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد"، أن الطوابير الطويلة ظلت أمام محطات الوقود حتى الساعات الأولى من الصباح، وسط يوم آخر من الفوضى في أنحاء العاصمة وجنوب شرقي البلاد.

وستبدأ القوات البريطانية التدريب للمساعدة في توصيل إمدادات الوقود في الوقت الذي قال فيه جونسون إنه كان يقوم بالاستعدادات للتعامل مع المشاكل المحتملة حتى "عيد الميلاد وما بعده".

وكتب وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج على تويتر: "يمكنني أن أؤكد أن أسطول الناقلات الاحتياطي الحكومي، سيكون على الطريق بعد ظهر اليوم لتعزيز شحنات الوقود إلى محطات البنزين في جميع أنحاء بريطانيا، مضيفا كلما أسرعنا جميعًا في العودة إلى عاداتنا الشرائية العادية، أسرعنا في العودة إلى ما كنا عليه".

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستصدر 5000 تأشيرة قصيرة الأجل لسائقي الشاحنات الثقيلة الأجانب ومن المتوقع أن يقوم الجنود العسكريون بتوصيل البنزين في غضون أيام.

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وائل لطفي

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