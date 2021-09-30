الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جو بايدن يرفض لقاء رئيس السلطة الفلسطينية فى الأمم المتحدة

جو بايدن
جو بايدن

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي.

ونقل عن مصادر أمريكية وفلسطينية، أن البيت الأبيض أبلغ الفلسطينيين أن بايدن لن يعقد أي اجتماعات ثنائية في نيويورك، وأن جدول أعماله لن يسمح باجتماع في واشنطن، حسب ما نقل موقع "الحرة"، عن "أكسيوس".

وزار بايدن نيويورك لفترة وجيزة وعقد 3 اجتماعات ثنائية، فيما رفض البيت الأبيض التعليق على  مسألة اللقاء مع عباس.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أنه من غير المعتاد أن يرفض الرئيس الأمريكي طلب اجتماع من الفلسطينيين، ويمكن النظر إلى الأمر على أنه مؤشر آخر على تراجع أهمية الصراع الإسرائيلي  الفلسطيني على قائمة أولويات السياسة الخارجية لبايدن.

من جانبه أعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر، أنّ المجلس سيصوّت صباح اليوم الخميس على مشروع قانون موازنة مؤقت للحيلولة دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية وإصابة مؤسساتها بحالة شلل اعتبارًا من الجمعة.

وقال شومر أمام المجلس "سنصوّت صباح الغد" على مشروع القانون، قبل أن يرفع الجلسة.

وفور إقراره في مجلس الشيوخ سيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه أيضًا الديوقراطيون، لكي يقرّه بدوره ويحيله إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونًا نافذًا قبل حلول منتصف الليل وانتهاء السنة المالية الجارية.

وإذا لم يقرّ هذا القانون قبل بدء السنة المالية الجديدة في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة، ينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.

وإذا لم يقرّ هذا القانون قبل بدء السنة المالية الجديدة في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة، ينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.

الرئيس الامريكي جو بايدن السلطة الفلسطينية محمود عباس الجمعية العامة للأمم المتحدة مصادر أمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة الخميس 30-9-2021

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

وفاة عريس أثناء رقصه مع أصدقائه ليلة زفافه بالبحيرة

جو بايدن يرفض لقاء رئيس السلطة الفلسطينية فى الأمم المتحدة

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

تفاصيل عودة الفنانة حنان ماضى بحفل «كامل العدد» ومفاجآتها للجمهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس