إزالة 9 عقارات بعزبة أبو قرن وتسكين 30 أسرة بمدينة «معا»

تواصل الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، بقيادة اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، إزالة منطقة عزبة "أبو قرن"، أكبر منطقة عشوائية في نطاق حي مصر القديمة، ومحافظة القاهرة في الوقت الحالي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخلص من العشوائيات، ونقل سكانها لمجتمعات عمرانية حضارية جديدة.

متابعة إخلاء عزبة أبو قرن

وأعلن حي مصر القديمة أنه بلغ عدد العقارات التي تمت إزالتها اليوم من منطقة أبوقرن ٩ عقارات، ونقل ٣٠ أسرة مستحقة، وجار استكمال أعمال الإزالة.

متابعة إخلاء عزبة أبو قرن

كانت صرحت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، بأن أعمال الإزالة الجارية بعزبة أبو قرن أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من إزالة 738 عقارًا وإخلاء 1923 أسرة من أصل 4750 أسرة مقرر تسكينهم بمدينة “معًا” وقد تم تسكين الأسر المستحقة فى الحال بمشروع “معًا” بحي السلام وجارِ نقل باقى المستحقين تباعًا فور الاخلاء.

متابعة إخلاء عزبة أبو قرن

ولفتت نائب المحافظ إلى أن ما يجري حاليًا من إزالة المناطق العشوائية وأعمال التطوير التى تليها يعد تحقيقًا للمساواة الاجتماعية من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم الحقوق لكل مواطن والتى من أهمها تحسين جودة حياة المواطن، و العيش في منطقة لائقة وسكن كريم متوفر به جميع الخدمات الاجتماعية.

وأشارت عبدالمنعم إلى أنها تولي كل الاهتمام لهذا الملف الهام والخاص بتطوير المناطق العشوائية، حيث أن المشاريع السكنية الجديدة المخصصة لسكان العشوائيات تهدف إلى بناء إنسانًا صالحًا قبل بناء السكن وتنقل المواطنين إلى حياة أخرى تمام.



متابعة إخلاء عزبة أبو قرن

يذكر انه يتم تسكين أهالي عزبة أبو قرن في وحدات كاملة الأثاث بمدينة معا، ضمن التكليفات الرئاسية بتوفير حياة كريمة والانتهاء الكامل من العشوائيات صاحبة الخطورة الداهمة خلال العام الجاري وإعادة المناطق المزالة في مخطط القاهرة 2030 الجاري العمل عليه.