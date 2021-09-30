رغم نفيها وجوده.. حركة طالبان تطلق عملية ضد تنظيم داعش

أعلنت حركة طالبان أنها ستشن حملة ضد ولاية خراسان، فرع تنظيم داعش في أفغانستان، في منطقة العاصمة كابل وننجرهار المجاورة على الحدود مع باكستان، وفق وكالة "خاما" الأفغانية، وفقا للعربية.

تأتي العملية بعد نفيها مراراً وجود تنظيم داعش على أراضيها، رغم عشرات العمليات ضد عناصرها في مدن عدة، ها هي طالبان تطلق عملية عسكرية ضد التنظيم.

كما تأتي العملية بعد أسبوعين من هجمات شنها التنظيم في مدينة جلال آباد الرئيسية في ننجرهار استهدفت مواقع طالبان، وأسفرت عن مقتل العديد من مقاتليها.

داعش شن سلسلة هجمات دامية

وكانت حركة طالبان اضطرت للتعامل مع سلسلة من الهجمات أعلنت المسؤولية عنها جماعة مرتبطة بتنظيم داعش، الذي تختلف معه منذ سنوات بسبب عدد من القضايا الاقتصادية والعقائدية.

كما أعلن تنظيم داعش الإرهابي (ولاية خراسان)، وهو فرع التنظيم في المنطقة، مسؤوليته عن عدد من التفجيرات في مدينة جلال آباد مطلع الأسبوع.

وأعلنت تلك الجماعة مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم على مطار كابل في العاصمة الأفغانية الشهر الماضي، أسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وعشرات المدنيين الأفغان ممن احتشدوا خارج بوابات المطار

وكان مسؤولون استخباراتيون أميريكيون، حذروا في 14 من الشهر الجاري، من أن تنظيم القاعدة يمكن أن ينظم صفوفه داخل أفغانستان في غضون عام إلى عامين، مشيرين إلى أن بعض أعضاء الجماعة الإرهابية قد عادوا بالفعل إلى البلاد، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

يذكر أن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أكد في مؤتمر صحفي أن تنظيم داعش الارهابي الموجود في العراق وسوريا ليس له وجود في أفغانستان، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن بعض الأفغان ربما تبنوا فكر التنظيم في ظاهرة لا يؤيدها عموم الشعب.