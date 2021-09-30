الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رغم نفيها وجوده.. حركة طالبان تطلق عملية ضد تنظيم داعش

حركة طالبان
حركة طالبان

أعلنت حركة طالبان أنها ستشن حملة ضد ولاية خراسان، فرع تنظيم داعش في أفغانستان، في منطقة العاصمة كابل وننجرهار المجاورة على الحدود مع باكستان، وفق وكالة "خاما" الأفغانية، وفقا للعربية.

تأتي العملية بعد نفيها مراراً وجود تنظيم داعش على أراضيها، رغم عشرات العمليات ضد عناصرها في مدن عدة، ها هي طالبان تطلق عملية عسكرية ضد التنظيم.

كما تأتي العملية بعد أسبوعين من هجمات شنها التنظيم في مدينة جلال آباد الرئيسية في ننجرهار استهدفت مواقع طالبان، وأسفرت عن مقتل العديد من مقاتليها.

داعش شن سلسلة هجمات دامية

وكانت حركة طالبان اضطرت للتعامل مع سلسلة من الهجمات أعلنت المسؤولية عنها جماعة مرتبطة بتنظيم داعش، الذي تختلف معه منذ سنوات بسبب عدد من القضايا الاقتصادية والعقائدية.

كما أعلن تنظيم داعش الإرهابي (ولاية خراسان)، وهو فرع التنظيم في المنطقة، مسؤوليته عن عدد من التفجيرات في مدينة جلال آباد مطلع الأسبوع.

وأعلنت تلك الجماعة مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم على مطار كابل في العاصمة الأفغانية الشهر الماضي، أسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وعشرات المدنيين الأفغان ممن احتشدوا خارج بوابات المطار

وكان مسؤولون استخباراتيون أميريكيون، حذروا في 14 من الشهر الجاري، من أن تنظيم القاعدة يمكن أن ينظم صفوفه داخل أفغانستان في غضون عام إلى عامين، مشيرين إلى أن بعض أعضاء الجماعة الإرهابية قد عادوا بالفعل إلى البلاد، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

يذكر أن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أكد في مؤتمر صحفي أن تنظيم داعش الارهابي الموجود في العراق وسوريا ليس له وجود في أفغانستان، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن بعض الأفغان ربما تبنوا فكر التنظيم في ظاهرة لا يؤيدها عموم الشعب.

 

حركة طالبان أفغانستان العاصمة كابل منطقة العاصمة كابل باكستان جلال اباد مدينة جلال آباد التفجيرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة الخميس 30-9-2021

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

وفاة عريس أثناء رقصه مع أصدقائه ليلة زفافه بالبحيرة

جو بايدن يرفض لقاء رئيس السلطة الفلسطينية فى الأمم المتحدة

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

تفاصيل عودة الفنانة حنان ماضى بحفل «كامل العدد» ومفاجآتها للجمهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس