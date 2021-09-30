ليتوانيا تفرض ارتداء الأقنعة الواقية مجددا فى الأماكن المغلقة

أعادت ليتوانيا فرض ارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن المغلقة بدءا من أول أكتوبر المقبل بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.



وغير مجلس الوزراء الوطني أمس الأربعاء توصية سابقة بارتداء الأقنعة إلى أمر ملزم مع استثناءات محددة بدقة.



كما تم نصح مؤسسات الدولة وشركاتها بإعادة تفعيل نظام العمل عن بعد كليا أو جزئيا.



وارتفعت الإصابات بكورونا بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية. ووفقا لأرقام رسمية، تم تسجيل 6563 إصابة جديدة بالفيروس لكل 100 ألف شخص في الأسبوعين الماضيين.



وجرى تطعيم أو تعافى ما نسبته 8ر67% من سكان ليتوانيا البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

