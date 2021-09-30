فيكتوريا الأسترالية تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بكورونا لأول مرة

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية أكثر من ألف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وذكرت السلطات الصحية بالولاية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 1438 حالة، جميعها منقول محليًا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تسجيل خمس وفيات.

ويمثل ذلك قفزة هائلة من 950 حالة أعلن عنها في اليوم السابق، وبذلك يزيد العدد الحالي للحالات النشطة عن 11 ألف حالة، وبشكل إجمالي سجلت أستراليا 102 ألف حالة ونحو 1200 وفاة منذ بداية الجائحة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

