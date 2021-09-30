الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لإخفاء آثار الزهرى.. السبب الحقيقى لاختراع «الباروكة»

الباروكة
الباروكة

 رفض الرجال الأوروبيون الخروج دون ارتداء شعر مستعار في الفترة التي تقع بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر  ولم يكن هذا الأمر أحد أنماط  الموضة الغريبة ولكن له تاريخ رائع، حيث  اتضح أن الباروكات المجففة لم تصنع في البداية لتزيين الرأس هناك سر مدهش لذلك نعرضه لكم في السطور التالية وفقا لموقع «rankar».

لماذا أرتدي الرجال الباروكات باوروبا؟

لم يلجأ الرجال للشعر المستعار لإظهار  قوتهم الرجولية في نمو الشعر، ولكن في الواقع ارتدى العديد من الرجال  الشعر المستعار للتغطية على مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وهو  مرض الزهري الذي دمر أوروبا لعدة قرون، وكان أحد الآثار الجانبية الشائعة للمرض هو تساقط الشعر غير المكتمل، وهذه كانت بداية الحاجه للجوء إلى الشعر المستعار الذي استخدم كذلك لتغطية القروح.

تسبب مرض الزهري في تساقط الشعر  

بدأ مرض الزهري باسم الجدري أو المرض الفرنسي بالانتشار في أوروبا في تسعينيات القرن التاسع عشر عن طريق الاتصال الجنسي، وقبل تطوير المضادات الحيوية ، لم يكن هناك علاج.

وامتدت الآثار الجانبية للمرض إلي وجود القروح المفتوحة، وخلال المراحل المتأخرة من المرض كان بالإمكان فقد العيون الأنف، واليدين، وإصابة الدماغ والجنون في نهاية المطاف.

لكن الأوروبيين ابتكروا طريقة جديدة لإخفاء الأدلة على أمراضهم التناسلية وهو الشعر المستعار، وبدلًا من إظهار الرأس هي صلعاء بعد المرض  تحول الأوروبيون الأثرياء إلى الشعر المستعار لإخفاء أعراض مرض الزهري.

اللجوء إلى الشعر المستعار لإخفاء الصلع

نافس الزهري بما يخلفه من قروح وبقع بيضاء الطاعون الأسود في مدى سرعة انتشاره في جميع أنحاء أوروبا، وعلي الجانب الآخر أدى هذا الأمر إلى  تغيير كبير في الموضة، وفجأة أصبح  الجميع يطالبون بالشعر المستعار لإخفاء رؤوسهم الصلعاء والقروح.

وبعدها أصبح الشعر المستعار تجارة كبيرة.

كيف صنع الشعر المستعار في البداية بأوروبا

كان الشعر المستعار مصنوعًا في الأصل من شعر الحصان أو الماعز أو الإنسان ، وكانت أسعار الباروكات باهظة الثمن والأنواع الرخيصة منها مصنوعة من الصوف.

و في عام 1673 أنشأت فرنسا نقابة صانعي الشعر المستقلين التي تضم صانعي الشعر البارزين، وبحلول عام 1771  كان هناك ما يقرب من ألف صانع شعر مستعار في البلاد.

​​​​​​لويس الرابع عشر يستعين  بـ٤٨ من صناع الباروكات


أصبح لويس الرابع عشر ملك فرنسا أصلعًا منذ سن المراهقه، وكان لويس مهووسًا بسمعته، فاستأجر فنانين لرسم صورته  ونحت تماثيل له و وصنع عملات معدنية تخليدًا لذكرى عظمته، لكن كونه أصلعًا لا يتناسب مع الصورة المناسبة لملك الذي أطلق علي نفسه ملك الشمس.

لذلك استأجر  48 صانع شعر مستعار، وعلى الرغم من أن الشعر المستعار غطى صلع لويس، إلا أنهم لم يتمكنوا من إخفاء شائعة أن الملك كان مصابًا بمرض الزهري.

الشعر الطويل كان رمزًا للمكانة الاجتماعية

خلال حقبة كان فيها الشعر الطويل رمزًا للمكانة، كان مرض الزهري أكثر من مجرد مرض منقول جنسيًا غير قابل للشفاء،  لقد كان أيضًا كارثة اجتماعية ولخص الكاتب صمويل بيبس هذا الموقف عندما علم أن شقيقه مصاب بمرض الزهري، وقال في كتابه: "إذا  تمكن أخي من العيش لن يتمكن من إظهار رأسه، فهذا الأمر سيكون عارًا كبيرًا".

وبالتالي كان  الصلع بمثابة شئ سوداء على سمعة أي رجل، وبذل الرجال قصارى جهدهم لإخفاء تساقط شعرهم، حتى أنهم لجأوا إلى الباروكات البودرة باهظة الثمن.

ولم يكن كل من ارتدى شعر مستعار مصابًا بالأمراض المنقولة جنسيًا، ولكن مرض الزهري جعل اللجوء إلى الباروكات أكبر.

انتشار الباروكات في المجتمع الأوروبي

بمجرد أن بدأ الملوك مثل لويس الرابع عشر وتشارلز الثاني في ارتداء الشعر المستعار ويعتقد أنهما أصيبا بمرض الزهري سرعان ما انتشرت الموضة إلى الأرستقراطيين وحتى عامة الناس.

كان الشعر الطويل علامة على الدم الملكي

في القرن الثامن عشر كان يعتقد بأن  طول الشعر يحدد المرتبة الاجتماعية، كما كانت قصات الشعر القصيرة إلى حد ما علامة علي درجة الدونية في الرتب.

أرتدت  النساء الباروكات

بحلول النصف الأخير من القرن الثامن عشر، لم يكن الشعر المستعار للرجال فقط بل كان رائجًا أيضًا للنساء، حيث  كان لدى العديد من النساء الأرستقراطيات والملكيات مصففات شعر تصمم شعرهن الطبيعي بقطع الشعر أو وصلات الشعر.

الشعر المستعار الباروكات الزهري وتساقط الشعر لويس الرابع عشر اوروبا سبب أختراع الباروكات الصلع الشعر المستعار للصلع

مواد متعلقة

وصفة جديدة ولذيذة.. إليك طريقة تحضير فطائر الكوسة (صور)

حكاية الأيقونة الفرنسية بريجيت باردو مع عالم الأزياء (صور)

صيحات الموضة في «ديور» لـ ربيع وصيف 2022 (صور)

ما هي أسباب عدم وضوح الرؤية.. وكيفية علاجها؟

تعرف على أسباب وأعراض حصوات المرارة

دراسة: نصف الأطفال يعانون من ارتفاع الرصاص في الدم

أسباب وطرق علاج الشعر الدهني

استراتيجيات لدعم الأطفال الموهوبين: اعرف طريقة تفكيرهم وساعدهم على اكتشاف قدراتهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة الخميس 30-9-2021

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

وفاة عريس أثناء رقصه مع أصدقائه ليلة زفافه بالبحيرة

جو بايدن يرفض لقاء رئيس السلطة الفلسطينية فى الأمم المتحدة

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

تفاصيل عودة الفنانة حنان ماضى بحفل «كامل العدد» ومفاجآتها للجمهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس