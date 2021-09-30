الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

علامة سان لوران تعلن عن عودة اتجاه المجوهرات البورجوازية الجديدة (صور)

علامة سان لوران
علامة سان لوران

عقد من اللؤلؤ وأقراط من طراز ماكسي غراند دام ، وأساور ذهبية.. هذه هي أبرز المجوهرات المنتظرة من علامة إيڤ سان لوران الجديدة.

 

ووفقًا لمصمم الأزياء الشهير سان لوران ومصمون أزياء العلامة الخاصة به ستسيطر المجوهرات في الربيع المقبل، وستعطي جاذبية وطبقة معينة، في أعقاب الاتجاه البورجوازي الجديد وفقا لموقع "vogue".

علامة سان لوران 

 

 

علامة سان لوران 

وقد  أضاء المصمم  أنتوني فاكاريلو كالمعتاد العرض من خلال تقديم مجموعته لربيع وصيف 2022، وهي تكريم لواحد من مفكرين العلامة  بالوما بيكاسو  الشخص الذي يعرف جيدًا كيفية اللعب بالمفارقات لخلق تناغم معين بين الأزياء النسائية والرجالية.

علامة سان لوران 

ألوان ربيع فاتحة

وشوهدت على المدرج ملابس باألوان تتراوح من البرتقالي اليوسفي إلى  الأزرق، وتصميمات معينة من مطبوعات الأزهار المستوحاة من أرشيفات العلامة ، وكان الأزرق والأحمر أحد الألوان القوية التي يمكن العثور عليها في جميع أنحاء هذه المجموعة.

 

علامة سان لوران 

 

علامة سان لوران 

ولكن لم تكن أناقة هذه الأزياء لتكتمل بدون وجود المجوهرات؟ وفي كل موسم  تنجح العلامة في مفاجأتنا بمجوهرات مميزة لا تمر مرور الكرام ، مثل المجوهرات الزهرية القوية أو الأكسسوارات الخاصة بالحفلات.

 

علامة سان لوران 

مجموعة مجوهرات ٢٠٢٢

وبالنسبة لمجموعة مجوهرات لربيع وصيف ٢٠٢٢ فهي نسخ لأسلوب بالوما الأنيق BCBG الذي نجده من خلال القطع البورجوازية الجديدة.

علامة سان لوران 

وأبرز هذه القطع البرجوازية عقد اللؤلؤ والأقراط التي تتكون من الأحجار شبه الكريمة.

 

وتم تصميم عقد اللؤلؤ جنباً إلى جنب مع قلادة رائعة من اللآلئ الشفافه، بالإضافة إلي الأساور الذهبية الكبيرة.

 

علامة سان لوران 


أقراط من الأحجار شبه الكريمة

الملكيت، العقيق، اللازور..د تلك هي الأحجار شبه الكريمة التي كانت مُثبتة على كابوشون كبيرة تتمايل وتلتف على الجزء الخلفي من أعناق العارضات.

علامة سان لوران 

الأساور كبيرة الحجم

شوهدت الأساور كبيرة الحجم التي يتم إرتداؤها مباشرة على الجلد علي الزي ذو الأكمام القصيرة أو حتى إرتداؤها  فوق القفاز، تأخذ الأساور حريتها على المعصم ، وتلبس بشكل فضفاض ولكن لا تزال في نسخة ذهبية.

مجوهرات إيڤ سان لوران اقراط اساور الذهب موضة ملابس ربيع ٢٠٢٢

رئيس التحرير

وائل لطفي

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