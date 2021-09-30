الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية 30 سبتمبر 2021

الابراج الفلكية
الابراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم 30 سبتمبر 2021 على النحو التالي:


- برج الحمل
مهنيًا: يحمل لك القمر المتنقل في برج الأسد الصديق أخبارًا جديدة تتعلق بأعمالك، أو يكون لها صلة بمشروع إعلاني أو بسفر أو بوضع تربوي.

عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم رومانسية وحبًّاً صادقًا لم تكن تتوقعه، وتبادل الشريك أجمل المشاعر التي تشعره أنك تحبه كثيرًا.

صحيًا: تسيطر اكثر على أعصابك ويكون تأثيرك قويًّا جدًّا في المحيط.
ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.

أحلام مستغانمي

- برج الثور
 

مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من تغييرات ويتحدث عن مجازفات وعروض وتغييرات مربكة قليلًا قد تبقيك في حال من اللا استقرار.

عاطفيًا: تعبّر عن نفسك بطلاقة هذا اليوم، وقد تتأثر بشيء من الماضي يعاد على بساط البحث.

صحيًا: حين تعود من عملك إخلع عنك همومه ومشاكله وارتد ملابس الرياضة وانطلق.
ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.

حسن الرداد

- برج الجوزاء


مهنيًا: انطلاقة يوم مهم نشيط ومليء بالحماسة والتفاؤل والثقة بالنفس ونوعية فلكية دسمة كل شيء جاهز ما عليك إلا تنظيم جدول أعمالك.

عاطفيًا: تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاهه.

صحيًا: ساعد نفسك قبل مساعدة الآخرين وتوجيههم في كيفية المحافظة على صحتهم.
ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.

زبيدة ثروت

- برج السرطان

مهنيًا: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له.

عاطفيًا: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتمًا سيتفهمها ويستوعب الأمر.

صحيًا: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتيينات.

 ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

غادة عبد الرازق

- برج الأسد 


مهنيًا: تعيش يومًا جيدًا جدًا مع وجود القمر في برجك، فتدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات .

عاطفيًا: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقًا.

صحيًا: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة جدًا.
ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.

رامي عياش

برج العذراء

مهنيًا: كن عادلًا ومنصفًا مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به.

عاطفيًا: الشريك معنيّ بما يدور في خاطرك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك وخطواتك المستقبلية.

صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك على الإطلاق، والهدوء هو مفتاح الحل لكل المشاكل.

ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.

إيمان العاصي

- برج الميزان 

مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم أبوابًا كانت موصدة وتطل على آفاق مشرقة وواعدة، وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدة.

عاطفيًا: أنت قادر على تلطيف الأجواء وتسكين الخواطر بينك وبين الشريك، فتنتعش العلاقة مجددًا بعد فتور العواطف.

صحيًا: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود السيارة، لكنك لن تتعرض لأي أذى.
ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.

بيلا حديد

- برج العقرب 


مهنيًا: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.

عاطفيًا: تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الأمور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.

صحيًا: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة؛ لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.
ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.

هند صبري

- برج القوس

مهنيًا: يدعمك القمر من الأسد وتقدم لك خيارات جديدة، وقد يحالفك الحظ للانتصار على كل ما يزعجك والتغلب على بعض النوايا السيئة.

عاطفيًا: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما.

صحيًا: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصًا على الصعيد الرياضي.
ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.

براد بيت

- برج الجدي


مهنيًا: حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك.

عاطفيًا: مصير المستقبل مع الشريك يتحدّد اليوم، لكنه رهن بما تنتج منه المفاوضات بينكما.

صحيًا: لا تدع أحدًا يشوش أفكارك ويثير قلقك لغاية في نفسه، بغية وضعك في موقف مزعج.

ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي

ليلى علوي

- برج الدلو 

مهنيًا: حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعورًاً بالإحباط ينعكس سلبًا على معنوياتك ويظهرك عاجزًا.

عاطفيًا: لا تنبش أوراق الماضي، فهذا لن يفيدك بشيء بل قد يزيد الأمور صعوبة مع الشريك.

صحيًا: لا تستغل جميع طاقتك في العمل، بل وفّر قسمًا كبيرًا منها لممارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب.
ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.

عن الصراع والهزيمة والتسامح.. نظرة على موضوعات وقضايا أفلام يوسف شاهين - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
يوسف شاهين

- برج الحوت
مهنيًا: يحمل هذا اليوم تغييرًا مفاجئًا وطارئًا ويؤسس لسفر أو لعلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات إيجابية على صعيد المناصب.

عاطفيًا: تضع إصبعك على قضية عاطفية وعلى ضرورة إحداث تصحيحات أو الانتباه إلى تصرّف الشريك تجاهك.

صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، انتبه.
ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.

ريهانا
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وائل لطفي

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