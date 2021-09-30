الاحتلال يواصل انتهاكاته: اعتقال 14 مواطنا وإعاقة وصول الطلبة لمدارسهم

واصل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، انتهاكاتهم بحق الشعب الفلسطنيني ومقدساته وممتلكاته، واعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا من مناطق متفرقة من الضفة، ومددت توقيف الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" واعيد اعتقالهم، كما داهمت عدة محال تجارية في الخليل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

اعتقال 14 مواطنا من الضفة

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 14 مواطنا من الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال الطبيب عبد الغني الخضور من بلدة بيت سيرا غرب مدينة رام الله، عقب اقتحام منزله وتخريب محتوياته، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجدي سليم حمدان من بلدة بيت سيرا، خلال عودته من السفر.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى أسامة ماهر قبها على مفرق قرية كفيرت، قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين، كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشاب عز الدين أبو زيد، أثناء تواجده في أراضي عام 1948.

كما اعتقلت خمسة مواطنين على الأقل من القدس، وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: أيوب الخضور، بعد ان داهمت منزله في بلدة بدّو شمال غرب القدس، واعتقلت عددا من المواطنين من أحياء متفرقة في القدس، عرف منهم: عبد السلام الهدرة، ومحمد دواد أبو الهوى من بلدة الطور، ومحمد سعيدة، وعز الدين طوطح من بيت حنينا، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها، وسلّمت قوات الاحتلال استدعاءً للمواطن عماد عوض، بعد ان داهمت منزله ومنزل شقيقه أنور في بيت حنينا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشابين من مدينة الخليل: رامي خالد العويوي (25 عاما)، ومحمد علي القواسمي (27 عاما) بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بلدة حزما شمال شرق القدس، وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عودة أحمد عسكر الخطيب (26 عاما)، بعد أن داهمت منزله، واستجواب ساكنيه.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المواطنين المقدسيين وأصحاب المحال التجارية في طريق الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا مقدسيا لم تعرف هويته، بعد الاعتداء عليه بالضرب خلال تصديه لمستوطنين استفزوا المقدسيين في شارع الواد.

واعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، إن الاحتلال اعتقل الأسيرين المحررين محمد لطفي أمين أبو الرب، وعبد العزيز حسن علي عبد الكريم أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين، وذلك على حاجز حوارة.