«فيسبوك» تعلن إطلاق خاصية الفيديوهات الترفيهية القصيرة

أعلنت شركة "فيسبوك" ، إطلاق خدمة الفيديوهات الترفيهية القصيرة المعروفة بـ"Reels".

وذكرت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، أنها أطلقت الخاصية في الولايات المتحدة لنظامي التشغيل "iOS" و"Android"، مبينة أن الاعتماد على الفيديوهات القصيرة "Reels" يمكن أن يساعد على "توسيع قاعدة المتابعين وترفيه المعجبين".

وأضافت، أن هذا النوع من الفيديوهات يمكن أن يحتوي على موسيقى ومؤثرات وتسجيلات صوتية والكثير من الميزات.

وستظهر "Reels" على شريط "آخر الأخبار" أو داخل المجموعات. وفي حال أعجب المشاهد بصانع الفيديو يمكنه بسهولة "متابعته" أو التعبير عن الإعجاب به أو مشاركته مع الأصدقاء.

وبإمكان منتج الفيديو مشاركة مقطعه على "فيسبوك" لنوعية معينة من الجمهور أو يجعله متاحا لجميع المستخدمين. فيما يجب ألا يقل عمر منشئ الفيديو عن 18 عاما.

كما تعمل "فيسبوك" على اختبار تقنية، تهدف إلى السماح لمنشئي المحتوى في "إنستجرام" بمشاركة فيديوهاتهم مباشرة على فيسبوك.

وعلى صعيد آخر، أعلنت منصة «فيسبوك»، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، عن وقف العمل مؤقتا في مشروع تطبيق إنستجرام للأطفال.

وقالت المنصة، في بيان : «بينما نعتقد أن إنشاء "Instagram Kids" هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، فإن منصة إنستجرام وشركتها الأم «فيسبوك» ستعيدان تقييم المشروع في وقت لاحق».

وأوضحت أنها ستواصل التركيز على سلامة المراهقين وتوسيع ميزات الإشراف الأبوي للمراهقين في تطبيق «إنستجرام».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن منصة فيسبوك واجهت انتقادات حادة من المشرعين والمستخدمين بسبب خطتها لتطوير "Instagram Kids".

ووقّع 44 مدعيًا عامًا في مايو خطابًا موجهًا إلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، لحثه على إلغاء خطط "إنستجرام" المخصصة للمستخدمين الأصغر سنًا، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالصحة العقلية والخصوصية، وذلك بعد أقل من شهر من إبداء مجموعات سلامة الأطفال والكونجرس مخاوف مماثلة.

وكانت منصة "فيسبوك" قد أعلنت، مارس الماضي، عن عزمها إطلاق منصة "إنستجرام" للأطفال دون سن الـ13 عامًا، رغم ضغط المشرعين للتراجع عن الخطة، بينما أعلنت في الوقت نفسه عن تحديثات جديدة لمعالجة المخاوف بشأن سلامة المستخدمين الأصغر سنًا على منصاتها.