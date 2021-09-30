بلاسخارت: بعثة الأمم المتحدة تواكب التحضيرات ليوم الاقتراع بالعراق

بحث رئيس مجلس المفوّضين جليل عدنان خلف، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة العراق جينين بلاسخارت، التحضيرات ليوم الاقتراع.

وذكر بيان لمفوضية الانتخابات تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس المفوّضين القاضي جليل عدنان خلف، أستقبل في مقر المفوضية ببغداد، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت لاستعراض الاستعدادات النهائية لاقتراع 10 2021".

وأضاف، أن "رئيس المجلس استهل اللقاء بتقديم إحاطة كاملة عن مجمل الخطوات وآخر التحضيرات على مستوى العراق لإجراء الانتخابات بمستوى ما بذلته ملاكات مفوضية الانتخابات من جهود طوال الأشهر الماضية".

من جانبها، أكدت بلاسخارت على المواكبة المستمرة لهذه التحضيرات من قبل بعثة الأمم المتحدة وتعاونها اللامحدود مع مجلس المفوضين الحالي في سبيل تحقيق انتخابات رصينة تحظى بثقة الشارع العراقي.

وفي نهاية اللقاء، شكرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، جميع أعضاء مجلس المفوضين على ما يقومون به من عمل ومتابعة دائمة للملاحظات التي تطور العملية الانتخابية وتدفعها إلى الأمام.

وفي وقت سابق، أكدت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت أن العراق مقبل على انتخابات مبكرة تتطلب استقرارا أمنيا.

وقالت بلاسخارت، خلال اجتماعها مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، إن هناك قرارا من مجلس الأمن الدولي بمراقبة أممية للانتخابات التي يجب أن يعمل الجميع من أجل إنجاحها،حسب بيان لجهاز الأمن الوطني.

بدوره، أكد الأسدي أن جهاز الأمن الوطني لكل العراقيين ولديه الخطط والاستراتيجات لتطوير عمل الجهاز واستنفار كل الجهود من أجل توفير الأمن للمواطنين وتأدية الواجبات المكلف بها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية الاستقرار الأمني للبلد للسير قدما في إعماره وتطويره ودور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في العديد من المجالات، ومن المقرر أن تجرى بالعراق في العاشر من أكتوبر المقبل انتخابات برلمانية مبكرة.