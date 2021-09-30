«العمليات المشتركة» بالعراق تعلن تدمير وكرين لـ«داعش» فى كركوك

أعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في العراق عن تدمير وكرين لتنظيم داعيش الإرهابي، وضبط عبوات ناسفة في محافظة كركوك.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، الفضائية مساء الأربعاء، عن القيادة في بيان قولها إنه: "بإشراف وتوجيه من قبل قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي، تم تدمير ٥ سيارات مختلفة لعصابات داعش الإرهابي في وادي الشاي وتدمير وكرين للإرهابين تحتوي على عبوات ناسفة وعدد ٢ صاروخ".

وأضافت أنه تم العثور على ٣٦ عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي تم تديرها، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على شخصين وفق المادة ٤/١ إرهاب وإلقاء القبض على شخصين آخرين وفق مواد أخرى".

وفي سياق آخر، أعلنت اللجنة الأمنية العراقية العليا للانتخابات إغلاق المنافذ البرية والجوية لمدة يومين؛ لتأمين الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر المقبل.



وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن اللجنة الأمنية أصدرت توجيهات إلى اللجان الفرعية في كافة المحافظات كافة، حيث سيتم تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية يومي 9 و10 أكتوبر المقبل.



وأضاف، أن تلك الإجراءات جاءت لتأمين الحماية الكاملة إلى العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه تم أيضًا منع حركة الدراجات النارية داخل المدن، وإتاحة الحركة لبقية المركبات لتسهيل تنقل حركة الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية، وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتقديم المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية.



ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية يوم 10 أكتوبر، إذ أعلنت فيه الحكومة والمفوضية استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لإقامتها.