محافظ مطروح يستقبل القافلة الطبية لمجلس الوزراء (صور)

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عددًا من الأساتذة والأطباء بالقافلة الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء وجامعة طنطا، والمقرر توجهها إلى مدينة سيوة، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

محافظ مطروح يستقبل القافلة الطبية

جاء ذلك لتقديم الرعاية الطبية للمرضي الغير قادرين في تخصصات (العيون، الجلدية، القلب والأوعية الدموية، والأطفال، والمخ والأعصاب، والمسالك، والصدر، والعظام، والباطنة، والجراحة العامة، والأنف والأذن، وأمراض النساء، والأورام، الأسنان، والأطراف الصناعية)، وذلك على نفقة الدولة، بالتنسيق مع كلية الطب البشري، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض بجامعة طنطا.

وتبدأ القافلة من صباح اليوم الخميس، وتستمر حتى غدًا الجمعة بداية من الساعه التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بمركز ومدينة سيوة، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي بمدرسة السلام الإعدادية يومي الخميس والجمعة، وسيتم توزيع جميع الأدوية بالمجان مع إجراء جميع العمليات الجراحية بالمجان تحت إشراف الأساتذة المختصين بجامعة طنطا يوم الجمعة 1 أكتوبر بمستشفى سيوة المركزي.

محافظ مطروح يستقبل القافلة الطبية

وكانت قد دفعت كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، في 14 سبتمبر ٢٠٢١، بقافلة بيطرية لقرية "شماس" التابعة لمدينة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا.

محافظ مطروح يستقبل القافلة الطبية

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن كلية الطب البيطري دفعت بالقافلة الخامسة لها، حيث توجهت القافلة الأولى إلى قرية فوكه، والثانية لقرية كشوك عميرة، والثالثة لقرية السلام بالحمام، والرابعة لقرية "الحلازين" غرب مدينة مرسى مطروح، مؤكدًا أنه يتم تقديم جميع الخدمات والاستشارات والأدوية مجانًا، حيث يأتي ذلك انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.

محافظ مطروح يستقبل القافلة الطبية