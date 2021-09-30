الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» توضح أفضل الطرق المناسبة لزراعة الشعير

شعير
شعير

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن كيفية زراعة محصول الشعير والتربية المناسبة وكيفية الري والحصاد 
كيفية زراعة الشعير بالخطوات
1- التربة المناسبة
يمكن زراعة الشعير في أي نوع من أنواع التربة، حيث يمكن زراعته في الأراضي الطينية والرملية والجيرية، ولكن يُفضل زراعتة في الأراضي الرملية، كما أنه يمكن زراعته في الأراضي المروية سواء كانت جديدة او قديمة، وتتم زراعة الشعير بعد الـ20 من نوفمبر.

2- طرق زراعة الشعير
يتميز الشعير بالعديد من الطرق التي يمكن زراعتة بها وهي:
- استعمال آلة التسطير
باستخدام هذه الطرقة يمكن عمل سطور بعمق متساوٍ وبالتالي توزيع الحبوب بطريقة سليمة ومتجانسة وإنتاج محصول جيد في النهاية.
- الزراعة بالبدار
يتم في هذه الطريقة زراعة البذور في الأرض يدويًا ولكن يجب أن تكون بطريقة منتظمة ثم تغطية الحبوب للحصول علي إنتاج كبير في النهاية.
- الزراعة الحراتي
تقوم بري الأرض قبل الزراعة بفترة وذلك لخروج الحشائش الموجودة بها، ثم تقوم بحرث الأرض وتقوم بنشر البذور بعد الحرث مباشرة.

3- الري:
يعتبر الشعير من المحاصيل غير محبة للماء لذا فإن عدد الريات في الموسم تكون قليلة جدًا، فتصل عدد الريات في الموسم للأراضي الطينية من 2 إلى 3 ريات، أما في الأراضي الجديدة يتم الري حسب طبيعة الأرض وغالبًا ما تتراوح بين 6 إلى 7 ريات في الموسم، ويجب الأخذ في الاعتبار الأمطار إذا وُجدت لأنها تعمل على تعويض كمية الماء التي يتم إعطاؤها من الري، كما يجب عدم تعطيش الشعير في فترات التفريغ وطرد السنابل

- الحصاد
يتم جمع المحصول عند تمام نضجه وغالبًا ما يتم نضج الشعير في نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو، ومن علامات نضج المحصول هو اصفرار النبات وصلابة الحبوب وسهولة فرك السنابل.

- الآفات والحشرات التي تصيب الشعير:
يمكن أن يُصاب الشعير بالعديد من الآفات والحشرات التي تعمل على تقليل المحصول وتلفه، مثل:
1- حشرة الحفار التي تتغذي على منطقة اتصال الساق بالجذر وهذا يعمل على جفاف النبات وسهولة موته.
2- حشرة المن التي تصيب نباتات الشيعر بالعديد من أنواع المن مثل من الذرة الشامية ومن الشوفان ومن القمح.

-الزراعة توضح أفضل الطرق المناسبة لزراعة الشعير والري حتى

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وائل لطفي

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«الزراعة» توضح أفضل الطرق المناسبة لزراعة الشعير

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