الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع ضحايا أعمال شغب فى سجن بالإكوادور إلى أكثر من 100 قتيل

سجون الإكوادور
سجون الإكوادور

أعلنت إدارة السجون في الإكوادور، أمس الأربعاء، أنّ مواجهات دارت بالأسلحة النارية بين سجناء داخل سجن في ولاية جواياس جنوب غرب البلاد، أول أمس الثلاثاء، أسفرت عن "سقوط أكثر من مئة قتيل".

وقالت إدارة السجون في تغريدة على "تويتر"، إنّ "أكثر من مئة سجين قتلوا و52 أصيبوا بجروح" في المواجهات المسلّحة التي اندلعت بين المساجين في سجن بمدينة جواياكيل في ولاية جواياس.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 29 سجينًا وإصابة 42 آخرين بجروح في المواجهات.

وكانت الإكوادور قد أعلنت، مساء أمس الأربعاء، عن اشتباكات في سجن بينيتيسياريا ديل ليتورال الذي يقع في مقاطعة جواياس، وشهد في الشهور القليلة الماضية اشتباكات دامية بين العصابات للهيمنة على السجن.

وقطعت رؤوس ستة من ضحايا الاشتباك، وهو ثالث أعمال شغب دامية في السجون بالإكوادور هذا العام.

وقال بوليفار جارزون، رئيس مصلحة السجون الحكومية: "لدينا عشر جثث أخرى يتم إخراجها في الوقت الحالي".

وأضاف أن عدد المصابين ارتفع من 48 إلى 52 مصابًا.

ووصل العشرات إلى السجن لطلب معلومات عن أقاربهم وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن سلامة النزلاء، وعززت الحكومة انتشار الجيش خارج المنشأة.

وسبق أن اندلعت أعمال الشغب في فبراير ويوليو في منظومة السجون في الإكوادور، والتي تضم نحو 39 ألف نزيل، ولقي 79 شخصًا على الأقل حتفهم في أعمال العنف في فبراير، وما لا يقل عن 22 في يوليو.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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