الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لقاح أسترازينيكا للوقاية من كورونا يظهر فاعلية 74% بتجربة أمريكية

لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

أظهرت نتائج منتظرة منذ فترة طويلة لتجربة سريرية أمريكية أجرتها شركة أسترازينيكا، أن لقاح الشركة للوقاية من كوفيد-19 أثبت فاعلية بنسبة 74 بالمئة في منع ظهور الأعراض وهي نسبة زادت إلى 83.5 بالمئة بين من هم في سن الخامسة والستين من العمر أو أكبر.


لكن الفاعلية الإجمالية البالغة 74 بالمئة تقل عن النسبة الأولية التي كانت تبلغ 79 بالمئة والتي نشرتها الشركة البريطانية في مارس، وهي نتيجة عدلتها بعد أيام إلى 76 بالمئة بعد انتقاد علني نادر من مسؤولين صحيين بأن النسبة استندت إلى "معلومات قديمة".


وشملت البيانات أكثر من 26 ألف متطوع في الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، تلقوا جميعا جرعتين من اللقاح بفاصل شهر.


ونُشرت النتائج في دورية (نيو إنجلاند جورنال أوف ميدسين).


ولم تظهر أي حالات إصابة بأعراض شديدة أو خطرة لكوفيد-19 بين أكثر من 17600 مشارك تلقوا اللقاح مقارنة بثماني حالات بين 8500 متطوع تلقوا عقارا وهميا.


كما حدثت حالتا وفاة بين المجموعة التي تلقت اللقاح الوهمي مقابل عدم وقوع أي وفاة بالمرض بين من تلقوا اللقاح.


وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
 


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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