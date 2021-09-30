الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السويد تلغى معظم قيود كورونا بعد تطعيم أكثر من 76 %

كورونا فى السويد
كورونا فى السويد

ألغت الحكومة السويدية، معظم القيود التي فرضتها من أجل منع انتشار فيروس كورونا، بعد أن فرضت قواعد مخففة نسبيًا لمدة عام ونصف.


ورفعت السلطات الحد المفروض على العدد الأقصى الذي يسمح له حضور التجمعات والمناسبات مثل مباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية الأربعاء.

 

 ويلغي التغيير أيضًا قيودًا على عدد الأشخاص الذين قد تتم دعوتهم للاحتفالات مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد أيضا. 

 

وألغت السويد أيضا التوصية بالعمل عن بعد، لكن يجب على أي شخص تظهر عليه الأعراض البقاء في المنزل وإجراء فحص فيروس كورونا.


وقالت الحكومة السويدية والسلطات الصحية إن الاسترخاء أصبح ممكنا بفضل التقدم المحرز في حملة التطعيم. حيث تلقى أكثر من 83 % من الأشخاص في السويد فوق سن 16 عاما جرعة واحدة على الأقل وتلقى أكثر من 76 % التطعيم بشكل كامل.


كما رفعت الدنمارك والنرويج معظم قيودهما.


ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التوصيات قائمة في السويد، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19، والذين يتعين عليهم تجنب الحشود الكبيرة والتقارب البدني الوثيق مع الأشخاص من الفئات المعرضة للخطر وكبار السن، وفقًا للسلطات الصحية.


ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

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وائل لطفي

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