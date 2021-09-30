«الدواء الأمريكية» تتجه للسماح بنصف جرعة معززة من لقاح موديرنا

تعتزم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إصدار ترخيص بإعطاء نصف جرعة معززة من اللقاح الذي تنتجه شركة موديرنا ضد فيروس كورونا، بعد تأكدها أنها فعالة في تعزيز الحماية من الفيروس، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة.

وسيسمح هذا التصريح بتمهيد الطريق لتعزيز الحملة الأمريكية لإعطاء جرعات معززة بعد التصريح الذي صدر في وقت سابق باستخدام جرعات معززة من لقاح فايزر-بيونتيك.

وتلقى نحو 170 مليون شخص تم تطعيمهم بشكل كامل في الولايات المتحدة جرعتين من لقاحي موديرنا أو فايزر، أو 92% من الذين تم تطعيمهم بشكل كامل حتى الآن.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

