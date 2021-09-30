سى إن إن: إثيوبيا على وشك حرب أهلية

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن إثيوبيا على شفا حرب أهلية شاملة سوف تضر بها وبالدول المحيطة، وسط دعوات بممارسة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وواوشنطن المزيد من الضغط على الحكومة الإثيوبية لوقف القتال.

ووصفت سي إن إن الصراع في إثيوبيا بالصراع الوحشي والعنف الكارثي الذي يؤثر على حياة الملايين ويعرض الاستقرار في القرن الأفريقي للخطر.

ونزح مليونا شخص، ويواجه أكثر من 350 ألفًا مجاعة، ويحتاج ملايين آخرون إلى مساعدات غذائية طارئة.

ومع ذلك، أدى استمرار القتال والعقبات البيروقراطية التي فرضتها الحكومة الفيدرالية وإغلاق طرق المساعدات الإنسانية الرئيسية إلى يأس متزايد ذهب دون أن يلاحظه أحد إلى حد كبير من قبل المجتمع العالمي.

كما تكاثرت روايات عن قيام أفراد الجيش الإثيوبي، إلى جانب القوات المتحالفة من إريتريا المجاورة ومليشيات داعمة مختلفة، باغتصاب نساء وفتيات تيجرايين امتدادًا لساحة المعركة.

وقالت براميلا باتن، مسؤولة الأمم المتحدة العليا المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، في أبريل: إن نساء وفتيات تيجرايان يتعرضن للاعتداء الجنسي بقسوة بالغة وفي تقارير إعلامية، وصف مسعفون محليون أنهم أزالوا المسامير والحجارة من جثث الضحايا.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، تم تسجيل أكثر من 1000 حالة عنف جنسي من قبل المرافق الصحية المحلية في غضون ثلاثة أشهر فقط، وفي كثير من الأحيان، يمنع الخوف ووصمة العار العديد من الناجين من التقدم للإبلاغ عن محنتهم.

وعلى الرغم من أن تيجراي كانت معزولة إلى حد كبير عن العالم، وفي بعض الأحيان محرومة من الكهرباء والاتصالات، فإننا نعرف ما يكفي من وسائل الإعلام العالمية وعمال الإغاثة الذين كافحوا للوصول إلى أن شيئًا شنيعًا يحدث هناك.

وتابعت سي إن إن: أن إثيوبيا الآن على شفا حرب أهلية شاملة. لن تكون هذه مأساة هائلة لشعب ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان فحسب - بل قد تثير أيضًا مشكلات كبيرة للدول المجاورة.



يأتي هذا فيما قدم مجموعة من الأفارقة البارزين في مجالات الإعلام والرياضة والفنون والترفيه دعوات لمطالبة القادة من كلا جانبي هذا الصراع بوقف العنف والسماح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، كما دعت المجموعة الأفريقية، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة إلى مضاعفة ضغطهم على الأطراف المتحاربة للمساعدة في ضمان حل تفاوضي للصراع الإقليمي في إثيوبيا، وتحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي، ورفع القيود عن الإعلام.