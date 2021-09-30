وفد جامعة أسوان يقدم العزاء بالكنيسة فى وفاة الأنبا هدرا (صور)

قام وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة بتقديم خالص العزاء في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان للمتنيح الفقيد نيافة الأنبا هدرا والذى وافته المنية أمس الأول.

رئيس الجامعة يقدم العزاء

وقدم رئيس الجامعة خالص تعازيه لأسرة الأنبا هدرا ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضًا لشعب الكنيسة الأرثوذكسية في هذا المصاب الأليم، مؤكدًا على أننا جميعاً نودع اليوم الأنبا هدرا بالحزن على رحيل هذه القامة والقيمة الدينة والوطنية العظيمة.

وضم الوفد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور نادي كمال عزيز نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عادل زين عميد كلية هندسة الطاقة، والدكتور ناصر عبدالرزاق عميد كلية التربية النوعية، والدكتورصلاح الساعي عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، والدكتور سيد عويس عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل، والدكتور محمد عبدالعزيز وكيل كلية الهندسة، والدكتور أيمن عبدالغفار وكيل كلية الحقوق، والدكتور مدحت الطاف، والدكتور عاطف شحاتة مدير مركز تنمية القدرات بالجامعة، والطالب إسلام يوسف رئيس اتحاد طلاب جامعة أسوان.

رئيس الجامعة يقدم العزاء

جدير بالذكر أنه بدأت مراسم جنازة لنيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، الثانية بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان، صباح أمس الإربعاء، وذلك بعد التسبحة طوال الليل على جثمانه.

وترأس صلاة تجنيز نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، العديد من الأباء والكهنة وهم: الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا سيرابيون مطران لوس أنجيلوس، والأنبا بسادة مطران أخميم، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، بالإضافة إلى الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا توماس أسقف القوصية، والأنبا تكلا أسقف دشنا، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، واأننبا يواقيم الأسقف العام لأسنا وأرمنت.

جاء ذلك بحضور العديد من الاخوة الأقباط لتوديع محبوبهم في أجواء يسودها الحزن والبكاء لفقدانهم محبوب عزيز على قلوبهم جميعًا، بالإضافة إلى حضور عدد من رجال الدين ورجال القوات المسلحة التابعين لمنطقة أسوان الجنوبية العسكرية.

رئيس الجامعة يقدم العزاء



وشهدت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان، طقوس إلقاء نظرة الوداع على جثمان نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، وذلك بحضور العديد من الآباء والكهنة بالكنيسة، ومع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات الواقية.

وشملت مراسم إلقاء نظرة الوداع المرور بشكل منظم للأخوة الأقباط نحو صندوق جثمان نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، مع لمس الصندوق بإيديهم، لتوديعهم لرجلاً عظيًا ومثالاً بارزًا يقتدي به في الوطنية والحكمة وحب شعبه.

وذلك بعد وصول جثمانه من القاهرة عقب قيام قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بالصلاة على روح نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان وتوابعها، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بالقاهرة، بعد رحلة عطاء لأكثر من ٤٦عامَا بذل فيها ذاته من أجل كنيسته وشعبه بحب شخصًا كبير وغيرة أرثوذكسية.

رئيس الجامعة يقدم العزاء



وأعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس، أنه بالنسبة لعزاء المسئوليين والرسمين واحبائنا إخواتنا المسلمين، ستتم صلاة الجنازة لنيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، صباح اليوم الأربعاء، من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف مساءًا

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أما في المساء يتم الاستقبال من الساعة السادسة حتى الساعة العاشرة مساءً.

ونوهت مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

