الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع فرنسى يندد باستمرار الحرب فى إثيوبيا رغم المجاعة فى تيجراى

المجاعة فى تيجراى
المجاعة فى تيجراى

ندد موقع "meteoweek" الفرنسي باستمرار الحرب في إثيوبيا و تحديدا في تيغري على الرغم من المجاعة المأساوية التى تعاني منها عرقية تيجراي.

 

ووفقا للموقع الفرنسي: فإن في الوقت الذي يموت فيه  المدنيون وأصبح 90 في المائة من سكان المنطقة في حاجة ماسة للمساعدات الغذائية للاستمرار في البقاء على قيد الحياة، تستمر الحرب بين القوات الحكومية والمتمردين بلا هوادة.

 

وتابع الموقع: على الرغم من المجاعة، إلا أن الصراع في المنطقة لم يتوقف، وتحولت الحرب بين المليشيات الحكومية والمتمردين الآن إلى تصعيد مستمر للعنف، بينما يدفع والمواطنون الأبريا ثمن هه الحرب.

 

يأتي هذا فيما يواصل وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح اتهام مسلحي جبهة تحرير تيجراي بالمسؤولية الوحيدة عن هذه الحرب. 

 

وفي سياق منفصل، دعا منسق المساعدات الإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة مارتن جريفيث، الثلاثاء، الحكومة الإثيوبية إلى إنهاء "الحصار الفعلي" الذي تفرضه على إقليم تيجراي شمال البلاد، والذي استمر قرابة ثلاثة أشهر وأدى إلى تقييد وصول المساعدات، مشيرا إلى أن 10% فقط من الإمدادات الإنسانية المطلوبة تمكنت من الوصول إلى المنطقة التي مزقتها الحرب في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب العراقيل التي يضعها النظام. 

 

وقال "جريفيث" خلال مقابلة مع "رويترز": إن "طلبي بسيطا للغاية.. اجعل تلك الشاحنات تتحرك"، مضيفا: "هذه (المجاعة) من صنع الإنسان ويمكن تداركها من خلال عمل حكومي".

 

وتابع جريفيث، الذي التقى مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين الأسبوع الماضي خلال الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لزعماء العالم في نيويورك: "نحتاج إلى أن تفعل الحكومة الإثيوبية ما وعدت به وهو تسهيل وصول المساعدات".

 

وواصل حديثه: "توقعنا أن يكون هناك 400 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة أو معرضين لخطر المجاعة، وكان الافتراض أنه إذا لم تصلهم المساعدة بشكل كاف، فسوف ينزلقون إلى المجاعة"، في إشارة إلى البيان الذي أطلقته الأمم المتحدة في يونيو الماضي وحذرت فيه من مجاعة وشيكة فى إقليم تيجراى المحاصر شمالى ‏إثيوبيا، مضيفة أن مئات الآلاف أو أكثر معرضون لخطر الوفاة‎ بسبب الجوع. 

 

واستكمل: "يجب أن أفترض أن شيئًا كهذا يحدث"، موضحا أنه كان من الصعب معرفة بالضبط ما كان عليه الوضع على الأرض في تيجراي بسبب الحصار الفعلي للمساعدات ونقص الوقود والنقود والشاحنات.

موقع meteoweek الفرنسي إفليم تيجراي إقليم تيجراي الإثيوبي إقليم تيجراي في إثيوبيا الانتهاكات في تيجراي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

أحوال معلم 2021.. خطوات التسجيل لاستيفاء ملف الترقية للمعلمين

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

موعد إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر

حريق هائل يلتهم 6 محال فى كفر الشيخ

رئيس الأركان الأمريكى: خسرنا الحرب فى أفغانستان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس