الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة الآثار تعلن مشاركتها فى المعرض السياحى السنوى لـ البيرو

المعرض السياحي السنوي
المعرض السياحي السنوي لـ البيرو

أعلنت وزارة السياحة والآثار، فى خطاب إلى غرفة شركات السياحة أن جمهورية البيرو بصدد تنظيم المعرض السنوي 2021 -PTM Mart Travel Peru بشكليها (الفعلي والافتراضي) خلال الفترة من 22-26 نوفمبر 2021.

وأشارت الغرفة، فى منشور عُمّم على جموع الشركات أن البيرو ستقدم الإقامة لمدة ليلتين مجانًا لمنظمي الرحلات السياحية ووكالات السياحة المتخصصة التي ستشارك بالحضور الفعلي، موضحة أن آخر موعد للتسجيل هو 18 أكتوبر المقبل ويمكن لشركات السياحة الراغبة فى الاشتراك بالمعرض التسجيل من هنا: https://www.perutravelmart.com.pe/en/registration/buyer

يشار إلى أن معرض Mart Travel Peru هو المعرض السياحي الرئيسي في البيرو، وهو بمثاية منصة لتشجيع الترويج والتسويق للمقاصد السياحية، وهو يتيح بشكل حصري مساحات للعمل يجتمع فيها منظمو الرحلات البروفية والأجنبية، وتعتبر المعارض السياحية هى وسيلة من وسائل التواصل بين منظمي الرحلات السياحية وملتقى لتجمع صناع السياحة والسفر على مستوى العالم، ويتم خلال هذه المعارض السياحية عرض المنتجات السياحية الخاصة بكل دولة كما يتم عقد اتفاقيات بين منظمى الرحلات على تشغيل رحلات بين شركاء العمل.

وتقع جمهورية البيرو غرب أمريكا الجنوبية، على مساحة 1.2 مليون كم مربع، كثالث أكبر دولة في القارة، والتاسعة عشرة على مستوى العالم وتشارك حدودها مع الإكوادور وكولومبيا من الشمال، بوليفيا من الجنوب الشرقي، تشيلي من الجنوب، البرازيل من الشرق، المحيط الهادئ من الغرب، تتمتع البيرو بتضاريس متنوعة للغاية، مع العديد من الموائل تتراوح من السهول القاحلة في منطقة المحيط الهادئ الساحلية في الغرب إلى قمم جبال الأنديز الممتدة من الشمال الى الجنوب الشرقي إلى غابات حوض الأمازون الاستوائية مع نهر الأمازون، ثاني أطول نهر في العالم.

وزارة السياحة والآثار غرفة شركات السياحة جمهورية البيرو منظمي الرحلات السياحية المعرض السياحي الترويج و التسويق منظمي الرحلات البروفية والأجنبية

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وائل لطفي

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