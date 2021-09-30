الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاروق فلوكس يتحدث عن مشواره المسرحى (صور)

فاروق فلوكس
فاروق فلوكس

حضر الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الندوة التكريمية التي أقامها المهرجان في ثاني أيام الفعاليات للفنان القدير فاروق فلوكس، حيث رحب يوسف إسماعيل بالحضور ومن ثم سلم دفة الحديث 
إلى الفنان محسن منصور الذي حاور فلوكس وأدار ندوة تكريمه.

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ندوة تكريمية

وعبر الفنان محسن منصور عن سعادته الكبيرة باختيار إدارة المهرجان وإسناد هذا الدور له في محاورة وادارة ندوة تكريم فاروق فلوكس، حيث إنه يحمل له محبة خاصة وتقدير كبير لمشواره الفني والإنساني، وكان أول الأسئلة التي وجهها منصور لفلوكس عن الحدث الذي غير حياة فاروق فلوكس ودفعه لاحتراف الفن وأسس لمشواره الطويل.

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ندوة تكريمية

 وقال فلوكس ردًا على ذلك إنه ولمدة طويلة من حياته طوال شبابه لم يفكر مرة في احتراف الفن ولكن كان حلمه الأكبر أن يصيح مهندسًا للميكانيكا، وبالفعل التحق بكلية الهندسة ومنه الى الجيش المصري حيث التحق به لخدمة الوطن.

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ندوة تكريمية

وأضاف فلوكس، أنه بالصدفة البحتة طلب منه أحد زملاءه بالكلية ان يلتحق معه بمسرح الجامعة ومن هنا بدأت رحلته مع الفن.

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ندوة تكريمية


كما استعرض محسن منصور محطات هامة من مشوار فاروق فلوكس التلفزيوني ثم المسرحي واستفاض الفنان القدير فاروق فلوكس في حكايات عن بداياته ومشواره ونجاحاته الكبيرة في مجال الفن والدراما التلفزيونية والمسرحية، وكان من أهم المداخلات التي قدمها محسن منصور خلال الحوار عن مسرحية "سيدتي الجميلة" حيث أشاد بالدور الذي قدمه فلوكس بمصاحبة الفنان الراحل سيد زيان والذي لازال حتى اليوم مصدر بهجة لمشاهدي المسرحية رغم مرور عشرات السنين على إنتاج المسرحية.

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ندوة تكريمية

وقال فلوكس إنها لم تكن عمله الأول مع فرقة الفنانين المتحدين بل أتت بعد سلسلة من العروض الناجحة، كما أشاد فلوكس بالمجهود الضخم الذي بذله جميع افراد الفرقة المسرحية ونجوم العرض في سيدتي الجميلة ليخرج العمل بهذا الشكل وهذا التأثير.

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ندوة تكريمية

وسمح الفنان محسن منصور أسئلة الجمهور واستقبل السؤال الأول الذي كان حول الأدوار الخاصة والمختلفة التي قدمها فلوكس مثل دوره في الراقصة والسياسي وقال فلوكس ردًا على هذا السؤال أن تلقيه لترشيح هذا الدور كان غريبًا حيث عرض عليه تقريبا نفس الشخصية في نفس التوقيت واختار أن يقدمها مع النجمة الكبيرة نبيلة عبيد وأن أكثر ما استفزه واشعره بأهمية رسالة الفيلم كان مشهدًا صامتًا له مع النجمة نبيلة عبيد.

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ندوة تكريمية

وعقب انتهاء الندوة وقع الفنان فاروق فلوكس للجمهور على الكتاب الذي اصدره له المهرجان بعنوان "ستون عاما فن وهندسة" للناقد يسري حسان الذي وثق لمشواره المسرحي.

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ندوة تكريمية

وتأتي هذا الندوة في إطار الندوات اليومية للمكرمين في الدورة ١٤ من المهرجان القومي للمسرح المصري الذي تمتد فعالياته حتى ٩ أكتوبر ٢٠٢١.

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ندوة تكريمية

ندوة تكريمية
ندوة تكريمية
ندوة تكريمية
ندوة تكريمية
ندوة تكريمية
ندوة تكريمية
ندوة تكريمية
ندوة تكريمية
ندوة تكريمية
ندوة تكريمية
ندوة تكريمية
ندوة تكريمية
الفنانين قامة عمل جمهور كرم عرض اسئلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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