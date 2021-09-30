الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بقصة مثيرة.. «لعبة الحبار» مسلسل كوري يتربع على عرش «الترند» عالميا

مسلسل لعبة الحبار
مسلسل لعبة الحبار

استطاع المسلسل الكوري "لعبة الحبار" أن يخطف الأنظار، ويتربع على عرش محركات البحث الاجتماعي حول العالم، بمجرد عرض حلقات الموسم الأول على منصة "نتفليكس".

و هناك عدد من الأسباب التي ساهمت في جذب المشاهدين، أبرزها قصته وأحداثه المثيرة حيث يتناول المسلسل محاولة 456 شخصاً الفوز في مجموعة ألعاب مميتة، وفي السطور التالية نسلط الضوء على  أبرز الأمور التي تسببت في تصدره للترند.

1- قصة المسلسل مشوقة:

تدور أحداث المسلسل الكوري "Squid Game لعبة الحبار"، حول مجموعة من الأشخاص يحتجزون عددا من الأشخاص من أصحاب الديون، و يقدمون اختبارات لهم ومن يفشل عقابه الموت، أو النجاح للفوز بجائزة مالية قدرها 45.6 مليار وون.

وقد حقق مسلسل «لعبة الحبار» إنجازًا جديدًا بتصدره المركز الأول داخل الولايات المتحدة الأمريكية كأول عمل درامي كوري جنوبي تمت مشاهدته خلال الأيام الماضية، لترتفع أسهم الشركة المنتجة للمسلسل بأكثر من 70% خلال جلسات التداول الماضية.

 

2- ملابس العمل:

اعتمد صناع مسلسل "لعبة الحبار" على ملابس غريبة، وموحدة سواء لأفراد العصابة أو الأشخاص المحتجزين، ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، فالملابس ساهمت في إراحة العين بالنسبة للمشاهدين.

3- فريق العمل .. نجوم مفضلين للجمهور:

المسلسل من بطولة النجم الكوري "لي جونج جاي" فهو أحد النجوم المفضلين بالدراما الكورية، بالإضافة إلى البطولة مع "سيونج جي هون " ، والممثل "بارك هاي سو" .

4- هل هناك جزء جديد من لعبة الحبار؟

يأمل الكثير من متابعي المسلسل الكوري "لعبة الحبار" أن يكون له جزء ثان بسبب الإثارة والتشويق الذي اتسم به العمل من الحلقة الأولى إلى الأخيرة، و يتوقع الجمهور أنه بعد النجاح الساحق للعمل، سيكون هناك موسما ثانيا، وهو ما دفع مخرج العمل إلى التعليق على الأمر، فقال إنه حتى هذه اللحظة ليس لديه أي خطة حاسمة لتقديم موسم جديد من لعبة الحبار.

ملابس العمل المسلسل الكوري لعبة الحبار مسلسل لعبة الحبار مشاهدة مسلسل لعبة الحبار

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: توريد 2510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة من ألمانيا لدعم «حياة كريمة»

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

تفاصيل درجات الحرارة فى مصر اليوم الخميس 30-9-2021

وفاة عريس أثناء رقصه مع أصدقائه ليلة زفافه بالبحيرة

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة الخميس 30-9-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس