بقصة مثيرة.. «لعبة الحبار» مسلسل كوري يتربع على عرش «الترند» عالميا

استطاع المسلسل الكوري "لعبة الحبار" أن يخطف الأنظار، ويتربع على عرش محركات البحث الاجتماعي حول العالم، بمجرد عرض حلقات الموسم الأول على منصة "نتفليكس".

و هناك عدد من الأسباب التي ساهمت في جذب المشاهدين، أبرزها قصته وأحداثه المثيرة حيث يتناول المسلسل محاولة 456 شخصاً الفوز في مجموعة ألعاب مميتة، وفي السطور التالية نسلط الضوء على أبرز الأمور التي تسببت في تصدره للترند.

1- قصة المسلسل مشوقة:

تدور أحداث المسلسل الكوري "Squid Game لعبة الحبار"، حول مجموعة من الأشخاص يحتجزون عددا من الأشخاص من أصحاب الديون، و يقدمون اختبارات لهم ومن يفشل عقابه الموت، أو النجاح للفوز بجائزة مالية قدرها 45.6 مليار وون.

وقد حقق مسلسل «لعبة الحبار» إنجازًا جديدًا بتصدره المركز الأول داخل الولايات المتحدة الأمريكية كأول عمل درامي كوري جنوبي تمت مشاهدته خلال الأيام الماضية، لترتفع أسهم الشركة المنتجة للمسلسل بأكثر من 70% خلال جلسات التداول الماضية.

2- ملابس العمل:

اعتمد صناع مسلسل "لعبة الحبار" على ملابس غريبة، وموحدة سواء لأفراد العصابة أو الأشخاص المحتجزين، ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، فالملابس ساهمت في إراحة العين بالنسبة للمشاهدين.

3- فريق العمل .. نجوم مفضلين للجمهور:

المسلسل من بطولة النجم الكوري "لي جونج جاي" فهو أحد النجوم المفضلين بالدراما الكورية، بالإضافة إلى البطولة مع "سيونج جي هون " ، والممثل "بارك هاي سو" .

4- هل هناك جزء جديد من لعبة الحبار؟

يأمل الكثير من متابعي المسلسل الكوري "لعبة الحبار" أن يكون له جزء ثان بسبب الإثارة والتشويق الذي اتسم به العمل من الحلقة الأولى إلى الأخيرة، و يتوقع الجمهور أنه بعد النجاح الساحق للعمل، سيكون هناك موسما ثانيا، وهو ما دفع مخرج العمل إلى التعليق على الأمر، فقال إنه حتى هذه اللحظة ليس لديه أي خطة حاسمة لتقديم موسم جديد من لعبة الحبار.