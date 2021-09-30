أحوال معلم 2021.. خطوات التسجيل لاستيفاء ملف الترقية للمعلمين

تستمر عمليات البحث فى جوجل عن كيفية الحصول على صحيفة أحوال معلم بالرقم القومي 2021، حيث يبحث الكثير من المعلمين عن الخطوات الكاملة لتسجيل استيفاء ملف الترقى إلكترونيًا لجميع المعلمين 2021 بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم، عن خطوات التسجيل لاستيفاء ملف الترقية عبر الإنترنت للمعلمين.

خطوات تسجيل الاستيفاء بملف الترقى إلكترونيا للمعلمين عام 2021

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن خطوات التسجيل من خلال الموقع، تتمثل بفتح الرابط لملف الترقي الإلكتروني، وتسجيل الرقم القومي، وكتابة كود معلم وكلمة سر، مؤكدًا اتباع تعليمات الوزارة؛ للتأكيد على وجوب الاستيفاء بتوقيع كل الشاغلين لوظائف المعلمين أو بما يقابلها الذي يتبعوا لهم، خاصة ببدء إجراءات الترشح الرسمية اللازمة للترقي، ووجود مراجعة البيانات لشاغلي الوظائف للمعلمين، أو بما يقابلها من المرشحين للترقي، واسيتفاء التوقيعات للمرشحين للترقى بصحة البيانات.

ويراعى في الخطوات لتسجيل الاستيفاء بملف الترقى إلكترونيا للمعلمين عام 2021 الآتي:

- العمل على تخفيض المدة البينية للترقية لوظائف المعلمين أو بما يقابلها الذي ينص عليه فى المادة 71 بقانون التعليم وذلك لمدة عام واحد لجميع الحاصلين على درجة الماجستير ويتراوح لمدة عامين لجميع الحاصلين على الدكتوراه.

- استثناء شاغلى الوظائف للمعلمين او بما يقابلها المصابين وذلك بمرض مزمن من جميع الاختبارات التي تلزم الترقى شريطة لحصولهم على الأمر التنفيذى الصادر والمعتمد من شئون العاملين في المديرية بقيامهم الاجازة المرضية باجر كامل او بنصف الأجر.

- أما بالنسبة للمعلمين الذين سبق قاموا بالتقدم لاجراءات الترقي للاعوام السابقة والتي لم يستوفوا المتطلبات للترقى التي سوف يتم إعادة إتاحتها بياناتهم لبعض جهات العمل للقيام بتسجيلهم للترشح.

ويجب أن يتقدم المعلمين أو الأخصائين المساعدين الذى تنطبق عليهم الشروط بالملف المتكامل بالإدارة التعليمية الذي يتبع لها تمهيداً لتسليمهم لفروع الاكاديمية.

الحصول على صحيفة أحوال معلم بالرقم القومي 2021

1- الصحيفة للأحوال الإلكترونية المطبوعة المعتمدة من شئون العاملين.

2- نسخة طبقة الأصل بعقد المعلم المساعد الذي يستوفي كافة البنود.

3- شهادة الاجتياز لبرنامج التطبيقات التربوية أو الاخلاء للطرف الدال عليها.

4- الإفادة من فرع الهيئة العامة للتعليم للكبار بالإنتهاء بمحو أمية 10 من المواطنين الأميين في المحافظة.

5- الشهادة الرخصة الدولية للقيادة بالحاسب الآلى ICDL. أو بشهادة لبرنامج تدريبى للمهارات الأساسية وذلك لتطبيقات Office ونظام تشغيل Windows والذي يعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

Cambridge IT Skills -6 - وتقارير التقويم لأداء من مدير المدرسة و أيضا الموجه بمرتبة الكفء على النموذج المعد بقبل الاكاديمية.

7- الخطاب لترشح من مدير المدرسة.

8- صورة لطبق الاصل من الشهادة لبكالوريوس أو الليسانس المعتمدة من شئون العاملين في الإدارة التعليمية التابع لها.

9- الشهادة لدبلوم العام بالتربية لغير الخريجين من كلية التربية.

10- المفردات لمرتب موضحا بها البند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة المعلم المساعد.

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تناولنا فى هذا التقرير جميع المعلومات الخاصة بكيفية الحصول علي صحيفة أحوال معلم بالرقم القومي 2021 وكذلك الخطوات لتسجيل الاستيفاء بملف الترقى إلكترونيا للمعلمين.