الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قرية بلا إدمان» تواصل عقد جلسات توعوية وورش عمل متنقلة (صور)

جلسات توعوية وورش
جلسات توعوية وورش عمل متنقلة

واصلت مبادرة "قرية بلا إدمان" عقد جلسات توعوية وندوات وورش عمل متنقلة ، حيث استكملت نشاطها اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني علي التوالي داخل قرية السملاوية، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك عن طريق توعية الناس بأضرار ومخاطر الإدمان.

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جلسات توعوية وورش عمل متنقلة

وعُقد داخل معهد السملاوية الإعدادي الثانوي، ندوة للتعريف بالصندوق وطبيعة أدوارة الوقائية والعلاجية، مع الشرح المُفصل لظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات، من كافة جوانبها الاجتماعية والنفسية والثقافية والقانونية والأمنية، في ضوء القانون رقم ٧٣ لسنه ٢٠٢١، وبين المحاضرون أهمية الوعظ الديني وأثره في مواجهة تفشي هذه الظاهرة الخطيرة، كما تم تنفيذ حملة توعية داخل مركز شباب السملاوية ومكتب بريد السملاوية.

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جلسات توعوية وورش عمل متنقلة

وأكدت أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن مبادرة "قرية بلا إدمان" هي إحدى المبادرات التي خرجت من رحم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولدت مبادرة "قرية بلا إدمان"، والتي من المنتظر أن تستمر لمدة عام ونصف العام؛ لمحاربة الإدمان والتوعية بمخاطره في القرى، وجذب الشباب لمجالات أخرى بتنظيم دوريات كرة القدم بالمناطق المستهدفة؛ تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

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جلسات توعوية وورش عمل متنقلة

ووجهت وكيل الوزارة باستمرار الندوات وورش العمل التي يعقدها الدكتور محمد علام، المشرف العام على البرامج الوقائية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الغربية، بمشاركة رضا شاهين، أخصائي أول بإدارة الدفاع الاجتماعي بالغربية لتنفيذ المبادرة.

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جلسات توعوية وورش عمل متنقلة

وأكد رضا شاهين، أخصائي أول بإدارة الدفاع الاجتماعى بالغربية لتنفيذ المبادرة، أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة اهتمت ببناء الإنسان وإعداده بالشكل السليم، ليخدم بيئته ومجتمعه؛ لأنه المحور الرئيسي في التنمية المستدامة، التي تهدف إليها الدولة. 

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جلسات توعوية وورش عمل متنقلة

ولفت إلى أن الدولة توفر للمدمن الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة عن طريق الاتصال بالخط 16023، مع ضرورة استيعاب المجتمع للمدمن المتعافي وتقديم الدعم اللازم له، ليصبح شخصًا نافعًا للمجتمع يضيف له بإيجابية.

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جلسات توعوية وورش عمل متنقلة

يُذكر أن مبادرة "قرية بلا إدمان"، والتي تستمر لمدة عام ونصف العام؛ لمحاربة الإدمان والتوعية بمخاطره في القرى، وجذب الشباب لمجالات أخرى بتنظيم دوريات كرة القدم بالمناطق المستهدفة؛ تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

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جلسات توعوية وورش عمل متنقلة

ووجهت وكيل الوزارة بمحافظة الغربية، باستمرار الندوات وورش العمل التي يعقدها الدكتور محمد علام، المشرف العام على البرامج الوقائية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الغربية، بمشاركة رضا شاهين، أخصائي أول بإدارة الدفاع الاجتماعي بالغربية، لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه في جميع قرى المحافظة خاصة قرى حياة كريمة.

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جلسات توعوية وورش عمل متنقلة
ضمن حياة كريمة تواصل أعمال مبادرة قرية بلا ادمان لليوم الثانى على التوالي بالسملاوية بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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