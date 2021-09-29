«التضامن»: انتظام صرف دعم «تكافل وكرامة» للفئات الأولى بالرعاية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، انتظام صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر سبتمبر الجاري.

أكدت وزارة التضامن أنه تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامجي تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدعم النقدي تكافل وكرامة تضم الفئات الأولى بالرعاية، ومنها المسنين وطلاب الجامعات وغيرهم، وتبلغ الميزانية نحو 19 مليار جنيه، وعدد المستفيدين نحو 3.8 أسرة، 14.3 مليون فرد، أي ما يقرب من 50% من الفقراء طبقًا لخريطة الدخل والإنفاق.

أضافت أن الوزارة قدمت العديد من البرامج لدعم التمكين للمرأة ومن أهمها الدعم النقدى، حيث كفل برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط من اليوم الأول لإطلاقه حقوق المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتها تأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ القرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل، وللقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر.

إجراءات تقديم شكوى:

- الدخول على الموقع الإلكتروني.

- وضع الرقم القومي فى المكان المخصص له

إجراء البحث.

-ستظهر نتيجة البحث وسيتعرف منهما على البيانات الآتية

-المحافظة- الإدارة الاجتماعية- والوحدة التابع لها.

-الرقم القومي.

-اسم المواطن.

-رقم بطاقة تكافل وكرامة.

-نوع البطاقة(تكافل - كرامة).

-حالة البطاقة(سارى- تجميد - ايقاف).

-فى حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

-فى حالة البطاقة سارية سيتم تحديد المبلغ المستحق للمواطن.

شروط استمرار الدعم

حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

- حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات.