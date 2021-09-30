الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شركات السياحة تعلن إيقاف العمل بالتذاكر الورقية فى متحف التحرير

الدكتور نادر الببلاوى
الدكتور نادر الببلاوى

أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، أنه تم إطلاق وتشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية كبديل عن التذاكر الورقية بالمتحف المصرى بميدان التحرير من خلال منظومة البوابات الإلكترونية.

وأشارت الغرفة، فى منشور عمم على جموع شركات السياحة، إلى أنه قد تم إيقاف طباعة التذاكر الورقية لدخول المتحف والعمل بالتذاكر الإلكترونية، حيث يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي لوزارة السياحة والآثار.

أما من حيث التذاكر الورقية المجمعة والمشتراه مسبقا، أشارت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصرى، إلى أنه قد تم حصر التذاكر المتبقية وسيسمح باستخدام المشترى منها لحين نفاذها، مضيفة أنه سيتم إيقاف بيع التذاكر الورقية او المجمعة القديمة.

يشار إلى أنه قد تم بدء تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية في المتحف المصري بالتحرير فى يوم الاثنين، وذلك بعد فترة تركيب استغرقت شهرين للعمل على الحفاظ على الطابع الخاص بمبنى المتحف الأثري، وبذلك يكون متحف التحرير هو الموقع الثاني في استخدام البوابات الإلكترونية الذكية بعد المتحف القومي للحضارة المصرية وذلك ضمن مشروع يشمل ٣٠ موقعًا أثريًا ومتحفًا سيتم استخدام فيهم البوابات الالكترونية الذكية .

وتشكل هذه الماكينات جزءًا من منظومة إلكترونية متكاملة بإصدار تذاكر حديثة تحمل QR code وتستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية والتي تقوم بدورها  بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح كما تمنع هذة المنظومة الجديدة تكدس السائحين أمام بوابات الدخول وتعمل على تيسير الحركة بين صفوف القادمين الى المتحف ،كما ان هذة المنظومة الالكترونية  تتيح أيضا إحصاء أعداد السائحين عند دخول المتحف والخروج منه  وذلك يسهل من وظيفة  التأمين والمتابعة لما تم بيعه من التذاكر الأمر الذي  يؤدي إلى إحكام الرقابة ومنع الدخول بتذاكر مزورة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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