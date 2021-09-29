الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل 63 وفاة و3212 إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا
إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 63 وفاة و3212 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

 

وبحسب ما أرودته وكالة "آكي" الإيطالية، فقد أظهرت بيانات الوزارة أن العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء (بمن فيهم المتعافون والمرضى حاليا والضحايا) منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 668 ألفا و261، توفي منهم 130 ألفا و870 مريضا.

 

وتراجع عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 9 مقارنة بالأمس، ليبلغ مجموعهم اليوم 450 مريضا، وكذلك االذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في أقسامها العامة بـ101 مريض، ليصبح عددهم اليوم 3317.

والمتعافون من الوباء ارتفع عددهم إلى 4 ملايين و441 ألفا و412، بعد شفاء 6 آلاف و42 مريضا بين أمس واليوم.

إيطاليا فيروس كورونا وزارة الصحة وفيات اصابات جديدة

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