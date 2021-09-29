النرويج تعلن عقد مؤتمر عالى المستوى بالأمم المتحدة لدعم السودان

قالت وزيرة الخارجية النرويجية إيني ماري إيرسون، اليوم الأربعاء، إن بلادها بصدد إقامة مؤتمر عالي المستوى لدعم الانتقال في السودان على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة غدًا الخميس.

جاء ذلك خلال تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية النرويجية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بحسب بيان لمجلس السيادة.

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالدور الكبير الذي لعبته مملكة النرويج في دعم الحكومة الانتقالية وعملية السلام في السودان عبر دول الترويكا.

وأكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص المكون العسكري على دعم وحماية الانتقال الديمقراطي والعمل سويًا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والقوى السياسية لإنجاح الانتقال والتحول الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب السوداني، مشيرًا إلى نجاح القوات المسلحة في إحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لاهتمام مملكة النرويج بالشأن الداخلي السوداني ودعمها المتواصل للانتقال وعملية السلام.

من جانبها عبرت وزيرة الخارجية النرويجية عن ارتياحها لسماع هذه التطمينات من رئيس مجلس السيادة وتعهدت بنقل فحوى هذا الاتصال للمؤتمر الخاص بدعم الانتقال في السودان.

الأمم المتحدة تدعم العملية الانتقالية

ودعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، اليوم الأربعاء، الأطراف في السودان إلى الانخراط في حوار شامل يطوي الخلافات.

جاء ذلك خلال استقبال عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة فولكر بيترس، مشيدًا بالدور الذى تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس UNITAMS)، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وجدد كباشي عزم الحكومة الانتقالية على استكمال مهام الانتقال السياسي بالسودان، وتسليم السلطة لحكومة منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية.

من جهته أوضح فولكر بيترس المبعوث الأممي، أن اللقاء ركز على ثلاثة موضوعات، شملت الحوار بين مكونات الحكم الانتقالي، والوضع في شرق السودان وعملية المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو.