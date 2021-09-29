الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للشباب حتى 35 سنة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالعبور، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة، بالإضافة إلى حافز.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال تفصيل وحياكة، وذلك من الجنسين.

كما تطلب الشركة، عمال إنتاج، وعمال تعبئة، وكي ملابس، وعمالًا من ذوي الهمم.

على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لا يزيد عمره عن 35 سنة.

وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01025884142، والتواصل مع المدير المسئول محمد سعيد، أو التوجه لمقر الشركة في ب،ج أرض المحاجر، العبور.


يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي  www.manpower.gov.eg  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوافر بتلك النشرة، نحو 1681 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 9000 جنيه في بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الدقهلية، السويس، الغربية، أسيوط، البحيرة، الإسماعيلية، المنيا، دمياط، المنوفية، القليوبية، وقنا.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريًا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

وزارة القوى العاملة الدولة المصرية فرصة عمل البطالة ذوي الهمم والعزيمة الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة نشرة التوظيف النصف شهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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