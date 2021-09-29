مصر نجحت فى تجاوز كورونا.. 8 رسائل من وزيرة هولندية خلال زيارتها القاهرة

قامت أنكي بروكرز كنول، وزيرة الدولة الهولندية للهجرة، بزيارة رسمية إلى مصر بدأتها مطلع الأسبوع الجاري حيث التقت خلالها رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وترصد “الدستور” أبرز رسائل وزيرة الدولة الهولندية للهجرة خلال زيارتها الرسمي إلى القاهرة والتي التقت خلالها مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وهي كالتالي:

● الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في العمل على الحد من الهجرة غير الشرعية، وبلادنا ترحب بتطوير أطر التعاون مع القاهرة.

● نسعى لتعزيز التعاون خاصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.

● نستهدف توفير التأهيل والتدريب اللازم للعمالة المصرية للعمل بالسوق الأوروبية.

● نسعى لإطلاق برامج تعاون مشترك تفيد مجال الهجرة النظامية، يمكن من خلالها توفير فرص عمل للعمالة المصرية في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الهولندية لفترة معينة بما يسمح بتأهيل مزيد من الشباب وخلق فرص عمل إضافية.

● سعيدة بزيارة مصر وبحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ورأيت تطوراً في كل المجالات بما يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم.

● أثمّن حماس وجهود السفيرة نبيلة مكرم في مجال رعاية المصريين بالخارج والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

● الدولة المصرية حققت نجاحات في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتجاوز الأزمة العالمية التي واجهت دول العالم خلال جائحة كورونا واستطاعت تحقيق معدلات نمو ملحوظة.

● الجالية المصرية في هولندا تحتل مكانة كبيرة لما لها من تميز وتأثير وسمعة طيبة، علاوة على مشاركتها الإيجابية في المجتمع الهولندي.