الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر نجحت فى تجاوز كورونا.. 8 رسائل من وزيرة هولندية خلال زيارتها القاهرة

أنكي كنول
أنكي كنول

قامت أنكي بروكرز كنول، وزيرة الدولة الهولندية للهجرة، بزيارة رسمية إلى مصر بدأتها مطلع الأسبوع الجاري حيث التقت خلالها رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وترصد “الدستور” أبرز رسائل وزيرة الدولة الهولندية للهجرة خلال زيارتها الرسمي إلى القاهرة والتي التقت خلالها مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وهي كالتالي:

● الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في العمل على الحد من الهجرة غير الشرعية، وبلادنا ترحب بتطوير أطر التعاون مع القاهرة.

● نسعى لتعزيز التعاون خاصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.

● نستهدف توفير التأهيل والتدريب اللازم للعمالة المصرية للعمل بالسوق الأوروبية.

● نسعى لإطلاق برامج تعاون مشترك تفيد مجال الهجرة النظامية، يمكن من خلالها توفير فرص عمل للعمالة المصرية في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الهولندية لفترة معينة بما يسمح بتأهيل مزيد من الشباب وخلق فرص عمل إضافية.

● سعيدة بزيارة مصر وبحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ورأيت تطوراً في كل المجالات بما يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم.

● أثمّن حماس وجهود السفيرة نبيلة مكرم في مجال رعاية المصريين بالخارج والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

● الدولة المصرية حققت نجاحات في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتجاوز الأزمة العالمية التي واجهت دول العالم خلال جائحة كورونا واستطاعت تحقيق معدلات نمو ملحوظة.

● الجالية المصرية في هولندا تحتل مكانة كبيرة لما لها من تميز وتأثير وسمعة طيبة، علاوة على مشاركتها الإيجابية في المجتمع الهولندي.

المهاجرين زيارة مصر الحكومة المصرية وزيرة الهجرة دول العالم السفيره نبيله مكرم الهجرة غير الشرعية وزارة الهجرة تعاون مشترك مكافحة الهجرة غير الشرعية المصريين بالخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

«التعليم العالى»: تطعيم كورونا شرط دخول الطلاب الحرم والمدن الجامعية

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

الأزهر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإمام أحمد الطيب

بولندا تهدى مصر 100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

النرويج تعلن عقد مؤتمر عالى المستوى بالأمم المتحدة لدعم السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس