الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا قد تبدأ بتطعيم الحوامل ضد كورونا

تطعيم الحوامل ضد
تطعيم الحوامل ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، أن النساء اللاتي تم تطعيمهن ضد فيروس كورونا يشكلن حصة صغيرة ضمن النساء الحوامل في موسكو.

 

وقال موراشكو خلال منتدى "الأم والطفل" – 2021" العلمي التنويري الـ22: "أود الإشارة إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لا تطال النساء الحوامل إلا قليلات منهن".

 

 وأوضح أن وزارته تعمل حاليا على حل مشكلة تطعيم النساء الحوامل ضد فيروس كورونا.

 

وكان موراشكو قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة الروسية ستسمح قريبا بتطعيم النساء الحوامل ضد "كوفيد – 19" بلقاح "سبوتنيك–V " الروسي.

 

 أما منظمة الصحة العالمية فقد أوصت في وقت سابق بأن تحصل الأمهات المرضعات على لقاح ضد عدوى فيروس كورونا. 

 

ويعتقد خبراء المنظمة أن الأطفال الذين يولدون من امرأة تم تلقيحها ليسوا في خطر وقد يتلقون الحماية من الأم نتيجة تطعيمها.

 

وأوصت المنظمة بإدراج النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من أمراض أخرى على المجموعة ذات الأولوية للتطعيم ضد COVID-19، لأنهم معرضون لخطر الإصابة بشكل خطير من المرض.

 

وزير الصحة روسيا النساء الحوامل لقاح كورونا أستمرار تطعيم الماشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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