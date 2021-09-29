رئيس حى غرب المنصورة يتابع أعمال تطوير المناطق العشوائية

تابع رئيس حى غرب المنصورة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأربعاء، ما يتم من أعمال رفع كفاءة وتطوير المناطق العشوائية المتواجدة بنطاق الحى، حيث يتم حاليا التطوير لعدد ٢ منطقة عشوائية بنطاق حى غرب المنصورة، منطقة سندوب، ومنطقة سوق ستوتة بين "شارع محمد فتحى - والجلاء- والسيد سليم وشارع الثانوية" .

وتم اليوم متابعة الأعمال التى تتم بمنطقة سندوب والتى شملت استكمال أعمال البنية التحتية من تركيب وصلات مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة شارع وسط البلد، وشارع خالد بن الوليد ، وشارع دقدوقة ، وشارع مسجد القبابى حيث تم صب القاعدة المسلحة لغرفة المحابس التى تم أنشأها بالشارع ، وشارع معروف خضر، كما تم قطع الفرمة بشارع المرشدى لرفع كفاءة البنية التحتية بالشارع .

كما تم متابعة الأعمال بمنطقة سوق ستوتة والتى شملت اختبار وصلات مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة شارع اسكندر سوسه، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة لتوفير حياة كريمة وآمنة والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد رئيس حى غرب المنصورة على الشركة القائمة على التنفيذ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من التنفيذ لكافة الأعمال والالتزام بالمخططات المعدلة لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والوصلات المنزلية لمياه الشرب، وكذا حنفيات الحريق بمناطق التطوير فى المواقع المشار إليها.