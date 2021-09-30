8 معلومات تاريخية عن «نيت» العلامة التجارية لمنتجات الغزل والنسيج الجديدة

ترصد «الدستور» في هذا التقرير أبرز المعلومات المؤرخة في كتب التاريخ عن "نيت" اسم إله النسيج عند المصريين القدماء الذي أعلنت عنه وزارة قطاع الأعمال العام، ليكون العلامة التجارية لمنتجات الغزل والنسيج الجديدة التي ستجول العالم.

- تسمى الإلهة (نيّث) في النصوص الفرعونية "سيدة الغرب"- وتكتب نت أو نيث- وهي طبقًا للنصوص الفرعونية المختلفة تمثل إلآهات متباينة، والتي ولدت في عصور مختلفة، ومراحل متعددة من الحضارة الفرعونية.

-ترتبط عبادة(نت) أو(نيث) بتشخيص على هيئة بِركة الماء الأولية التي ظهر منها إله الشمس- رب الأرباب الفرعونية – (رع).

-أصل الكلمة في المصرية القديمة من ناحية ثانية: إذا أرجعنا كلمة (نت) إلى الجدر(نتت)الذي يعنى الفعل ينسج في هذه الحالة يمكن قبول وجة نظر العلماء الذين وصفوها كإلهة للنسيج، والذين يرون في علاماتها المقدسة (والتي تظهر في أوشام الليبيين) وتصور عادة فوق رأسها (كرمز لمكوك النول).

-هي ربة الحرب، فالمعبودة (نيت) كانت تصور إنسانا بالكامل لكنها كانت تحمل درعًا عليه سهمان متقاطعان، ويعد الدرع الذي يحمل سهمين متقاطعين هو الرمز المادي المقدس للإلهة (نيت Neith)، ولقد اختص الأمازيغ القدماء بالتزين بها بوشمها على ذراعهم دون غيرها كما يبدو من بقايا الآثار الفرعونية.

-خصائصها لا يمكن تميزها عن خصائص أيزيس، ويقول وليس بدج، أن أصل هذه الإلهة بخصائصها الرئيسية ترجع إلى دلتا النيل وشرق ليبيا وتتمثل خصائصها في شعائر النسل والتكاثر " وفقًا لما يقوله المؤرخون أن نيث في غرب الدلتا هي نفسها تانيت في الإقليم الطرابلسي"، وكانت تسمى في العصور القديمة «الواحدة التي وجدت قبل الوجود».

-تقول في إحدى النصوص التخليدية واصفة نفسها: " أنا كل شي قد وجد- وكل ما هو موجود- وكل ما سيوجد- ولم يوجد أي أحدٍ ذاك الذي يميط لثامى"، ولكن المصريين أطلقوا نفس هذه الصفات على (أيزيس) ولكن باسم (أثينا) التي تقول: "لقد خلقت من ذاتي".

-معنى كلمة نيت أو نت في المصرية القديمة: " هي أو الموجودة- أوالتي وجدت" وتوصف كذلك في النصوص الفرعونية بـ "الخفية".

-فى العصر الفرعونى بمصر صنع المصريون القدماء الأقمشة والملابس من الكتان، وقد استعملوا الصبغات النباتية في تلوينها، وقد استخدموا الشبه في تثبيت تلك الألوان.