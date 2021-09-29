حصاد القوى العاملة اليوم: تعيين 738 شابًا وتعاون مع سيسكو لتوفير 10 آلاف منحة تدريبية

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عدد من الأحداث، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 738 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 4844 شاباً، وتوفير 461 فرصة عمل، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال الوزير، إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 13 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 654 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

https://www.dostor.org/3584701

فيما قال وليد الإمام، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية خلال شهر أغسطس الماضي بالتفتيش على 480 منشأة، فضلا عن القيام بـ11 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 154 محضراً سلامة وصحة مهنية و11 حالة غلق إداري و17 ندوة توعية "اعرف- احمي نفسك"، فضلاً عن بحث 69 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية 42 منحة مولود جديد بإجمالي 86 ألف جنيه، و14 منحة زواج بـ42 ألف جنيه، و6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 12 ألف جنيه، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية "علاج- عمليات جراحية صغرى" لـ16 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 39 ألفاً و71 جنيها.

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شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة وشركة سيسكو مصر، والتي تعمل على توفير 10 آلاف منحة تدريبية مجال تكنولوجيا المعلومات لشباب خريجي الجامعات لتنمية المواهب بالمهارات الرقمية وتصميم شبكات الكمبيوتر.

وتقضي الاتفاقية بإقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة تسريع تبني الرقمنة في مصر والشرق العربي، بما في ذلك تنمية المواهب بالمهارات الرقمية من خلال أكاديمية سيسكو للشبكات، وتلبية الحاجات المتزايدة إلى متخصصين يتمتعون بالمهارات والمعارف اللازمة لتصميم شبكات الكمبيوتر وبنائها وصيانتها.

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