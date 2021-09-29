الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «البيئة» الأربعاء: مواجهة التحديات المناخية والتخلص الآمن من المخلفات

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

شهد حصاد وزارة البيئة، اليوم، عدد من الأحداث المهمة، حيث توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى إيطاليا لحضور  المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف ال 26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى تعقده وزارة التحول البيئى الإيطالية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجارى حتى 2 أكتوبر المقبل.

وأكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر بين الأطراف حول المسائل البيئية لتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التى يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية ، كما ستساهم المشاورات فى الوقوف على ما تم تحقيقه من مكاسب خلال المباحثات الماضية للمساهمة فى تحقيق التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

وستشهد الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر عرض المقترحات المُقدمة من الشباب المشاركين خلال فعالية youth 4" climate " التى ستسبق المشاروات ومن المقرر أن تعقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من الإجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر حيث ستلتقى بعدد من الوزراء المعنيين بالمناخ، وذلك لتبادل الرؤى ووجهات النظر قبل مؤتمر الأطراف ٢٦ الذى ستترأسه المملكة المتحدة فى نوفمبر القادم.

https://www.dostor.org/3584936

ووقع الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مذكرة تفاهم مع شركة "بست باي" لنظم المعلومات (ش.م.م)  لتقديم حوافز لدعم مشاركة المواطنين بالحملة القومية للجمع والتخلص الآمن من المخلفات الكهربائية والإلكترونية، بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة وبحضور ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتطبيق "E-Tadweer"، وعدد من الخبراء المعنيين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة دمج القطاع الخاص في منظومة إدارة  المخلفات.

وأكدت وزيرة البيئة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم مبادرة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص منها بطرق أمنه باستخدام التطبيق الإلكتروني "E-Tadweer"، بتقديم قسائم تخفيض/ حوافز للمستخدمين لجذبهم إلى التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخاصة بهم بما يحقق الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية ويدعم منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد.  

وأوضحت فؤاد أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون مع الشركة فى إعداد خطة العمل الخاصة بكيفية تقديم الدعم، إضافة إلى تصميم حملة إعلانية بمختلف وسائل الإعلام سواء الرقمية أو غير الرقمية للتعريف بالتطبيق كأحد طرق التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

https://www.dostor.org/3584994

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم إعداد حملات لرفع الوعى لمختلف فئات المجتمع حول ضرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية بطرق آمنة من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني E-tadweer.

أضافت وزيرة البيئة أن مذكرة التعاون مع شركة "بست باي" لنظم المعلومات (ش.م.م) لتقديم حوافز لدعم مشاركة المواطنين بالحملة القومية للجمع والتخلص الآمن من المخلفات الكهربائية والإلكترونية، تنص على أن تقوم الشركة بدعم منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص منها بطرق آمنة من خلال تقديم قسائم تخفيض/حوافز للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني وإعداد عرض لآلية تقديم قسائم تخفيض / حوافز يتضمن (القيمة - صلاحية الاستخدام - ألا تقل صلاحية فترة استخدام قسائم التخفيض الممنوحة عن 6 أشهر).

https://www.dostor.org/3585006

حصاد وزارة البيئة اليوم الأربعاء الأحداث الهامة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التحول البيئى

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم 6 محال فى كفر الشيخ

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

الصحة: 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

أحمد مجاهد يكشف سر الهجوم على شوقى غريب

«التعليم العالى»: تطعيم كورونا شرط دخول الطلاب الحرم والمدن الجامعية

الأزهر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإمام أحمد الطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس