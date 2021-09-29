حصاد «البيئة» الأربعاء: مواجهة التحديات المناخية والتخلص الآمن من المخلفات

شهد حصاد وزارة البيئة، اليوم، عدد من الأحداث المهمة، حيث توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى إيطاليا لحضور المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف ال 26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى تعقده وزارة التحول البيئى الإيطالية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجارى حتى 2 أكتوبر المقبل.

وأكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر بين الأطراف حول المسائل البيئية لتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التى يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية ، كما ستساهم المشاورات فى الوقوف على ما تم تحقيقه من مكاسب خلال المباحثات الماضية للمساهمة فى تحقيق التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

وستشهد الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر عرض المقترحات المُقدمة من الشباب المشاركين خلال فعالية youth 4" climate " التى ستسبق المشاروات ومن المقرر أن تعقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من الإجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر حيث ستلتقى بعدد من الوزراء المعنيين بالمناخ، وذلك لتبادل الرؤى ووجهات النظر قبل مؤتمر الأطراف ٢٦ الذى ستترأسه المملكة المتحدة فى نوفمبر القادم.

https://www.dostor.org/3584936

ووقع الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مذكرة تفاهم مع شركة "بست باي" لنظم المعلومات (ش.م.م) لتقديم حوافز لدعم مشاركة المواطنين بالحملة القومية للجمع والتخلص الآمن من المخلفات الكهربائية والإلكترونية، بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة وبحضور ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتطبيق "E-Tadweer"، وعدد من الخبراء المعنيين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة دمج القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات.

وأكدت وزيرة البيئة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم مبادرة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص منها بطرق أمنه باستخدام التطبيق الإلكتروني "E-Tadweer"، بتقديم قسائم تخفيض/ حوافز للمستخدمين لجذبهم إلى التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخاصة بهم بما يحقق الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية ويدعم منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد.

وأوضحت فؤاد أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون مع الشركة فى إعداد خطة العمل الخاصة بكيفية تقديم الدعم، إضافة إلى تصميم حملة إعلانية بمختلف وسائل الإعلام سواء الرقمية أو غير الرقمية للتعريف بالتطبيق كأحد طرق التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

https://www.dostor.org/3584994

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم إعداد حملات لرفع الوعى لمختلف فئات المجتمع حول ضرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية بطرق آمنة من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني E-tadweer.

أضافت وزيرة البيئة أن مذكرة التعاون مع شركة "بست باي" لنظم المعلومات (ش.م.م) لتقديم حوافز لدعم مشاركة المواطنين بالحملة القومية للجمع والتخلص الآمن من المخلفات الكهربائية والإلكترونية، تنص على أن تقوم الشركة بدعم منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص منها بطرق آمنة من خلال تقديم قسائم تخفيض/حوافز للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني وإعداد عرض لآلية تقديم قسائم تخفيض / حوافز يتضمن (القيمة - صلاحية الاستخدام - ألا تقل صلاحية فترة استخدام قسائم التخفيض الممنوحة عن 6 أشهر).

https://www.dostor.org/3585006