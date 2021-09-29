الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين بالخليفة

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أصدر اليوم الأربعاء، قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة قرارا بحبس عناصر تشكيل عصابى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" في الخليفة.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة النصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تورط أحد الأشخاص فى الادعاء بأنه موظف بإحدى الجهات الحكومية ويلتقى المواطنين بأحد المقاهى بميدان السيدة نفيسة بدائرة قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بزعم قضاء مصالح المواطنين لدى الجهات والمصالح الحكومية نظير تقاضيه مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات واستهدافه تم ضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبصحبته شخصين، وبحوزتهما (كارنيه يتضمن صورة الأول وصفة موظف بإحدى الجهات الحكومية (مزور) - طبنجة صوت- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة").

وبمواجهتهم، أقر الأول بالاشتراك مع المذكورين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" وادعاء قدرته على التوسط فى تقديم تسهيلات بالجهات الحكومية مقابل تحصله على مبالغ مالية من المجنى عليهم واستئجار السيارة قيادة أحدهم لسهولة التنقل بها حال ارتكابهم جرائمهم، وأضاف بتزويره للكارنيه المضبوط بحوزته لاستخدامه فى النصب والاحتيال على المواطنين.

وبمواجهة المتهمين الآخرين أيدا ما سبق، وأقروا جميعا بارتكاب 6 وقائع نصب بذات الأسلوب. وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنوب القاهرة قاضي المعارضات جنوب القاهرة مديرية امن القاهرة تجديد حبس السيدة نفيسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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