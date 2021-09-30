الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

للرجال.. 6 نصائح تساهم في تحسين حياتك الجنسية بعد سن الخمسين

 يراود معظم الرجال هاجس أو قلق من انخفاض الرغبة أو وجود مشاكل لم تكن متوقعة تضعف حياتهم الجنسية مع التقدم في العمر، علماء النفس أكدوا أن هذه المشكلات شائعة إلى حد ما لدى الرجال فوق سن الخمسين. 

ويعتبر التحدث مع الطبيب المختص من أجل تفادى المشكلات الجنسية، خاصة بعد التقدم في العمر من الأمور الهامة، و في السطور القادمة نقدم عددا من النصائح  للاستمتاع بحياة جنسية نشطة لفترة طويلة بعد سن الخمسين وفقًا لما ذكره موقع " clevelandclinic" الطبي.

1- ضع في اعتبارك الأدوية:

 الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، هي خط العلاج الأول لضعف الانتصاب، ويمكن أن تكون فعالة جدًا، حيث يمكن لطبيب الرعاية الأولية أن يصفها، وكذلك طبيب المسالك البولية.

2- الاهتمام بانخفاض الوزن الزائد:

يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع الكوليسترول في مشاكل الأوعية الدموية التي تؤدي إلى مشاكل في الانتصاب، فمن المهم الحفاظ على نمط حياة صحي من خلال ممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن المنخفض.

وقد يؤدي تجنب ارتفاع ضغط الدم، والسكر، و الكوليسترول بالإضافة إلى أمراض القلب إلى تقليل  المشاكل الجنسية أو على الأقل تأخير ظهورها.

3- فحص القلب:

ماذا لو كنت تعاني بالفعل من حالة مرضية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري؟ فيمكن أن تظل الأدوية فعالة، ولكن قد يرغب طبيبك في فحص قلبك .

 يقول الأطباء، من المهم جدًا قبل صرف الأدوية أن يتأكد الممارسون من أن وظيفة القلب جيدة، حيث يمكن أن تشير مشاكل الانتصاب إلى مشاكل أخرى، مثل أمراض القلب الخطيرة.

4- استشارة الطبيب النفسي:

قد يكون للمشكلات الجنسية مثل انخفاض الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب عنصر نفسي، لذلك قد تكون الاستشارة النفسية خيارًا مهمًا، فمن المهم النظر في احتمال أن تسبب مشكلة نفسية متاعبك الجنسية، فالقلق والاكتئاب وضغوط الحياة ومشاكل العلاقات يمكن أن تساهم في الصعوبات الجنسية للرجال.

5- التحدث مع شريك الحياة:

من الشائع أن يكون لدى الأزواج دوافع جنسية غير متطابقة، فإذا كان الأمر كذلك يحتاج الأزواج إلى التحدث بصراحة عما هو مهم بالنسبة لهم جنسيًا، ومحاولة التوصل إلى حل وسط لتلبية كل من احتياجاتهم.

6- تخصيص وقت لممارسة العلاقة الحميمة:

كلما كبر سن الرجال، وزيادة التوتر وضغوط الحياة اليومية يمكن أن تخلق حاجزا أمام ممارسة العلاقة الحميمة، و يقول الأطباء، إنه من المهم أن يخصص الأزواج وقتًا لتغذية العلاقة وتعزيز العلاقة الحميمة بشكل مستمر.

الجنس ضغط الدم ممارسة الرياضة ضعف الانتصاب التقدم في العمر المسالك البولية المشكلات الجنسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: توريد 2510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة من ألمانيا لدعم «حياة كريمة»

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

تفاصيل درجات الحرارة فى مصر اليوم الخميس 30-9-2021

وفاة عريس أثناء رقصه مع أصدقائه ليلة زفافه بالبحيرة

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة الخميس 30-9-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس