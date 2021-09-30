للرجال.. 6 نصائح تساهم في تحسين حياتك الجنسية بعد سن الخمسين

يراود معظم الرجال هاجس أو قلق من انخفاض الرغبة أو وجود مشاكل لم تكن متوقعة تضعف حياتهم الجنسية مع التقدم في العمر، علماء النفس أكدوا أن هذه المشكلات شائعة إلى حد ما لدى الرجال فوق سن الخمسين.

ويعتبر التحدث مع الطبيب المختص من أجل تفادى المشكلات الجنسية، خاصة بعد التقدم في العمر من الأمور الهامة، و في السطور القادمة نقدم عددا من النصائح للاستمتاع بحياة جنسية نشطة لفترة طويلة بعد سن الخمسين وفقًا لما ذكره موقع " clevelandclinic" الطبي.

1- ضع في اعتبارك الأدوية:

الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، هي خط العلاج الأول لضعف الانتصاب، ويمكن أن تكون فعالة جدًا، حيث يمكن لطبيب الرعاية الأولية أن يصفها، وكذلك طبيب المسالك البولية.

2- الاهتمام بانخفاض الوزن الزائد:

يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع الكوليسترول في مشاكل الأوعية الدموية التي تؤدي إلى مشاكل في الانتصاب، فمن المهم الحفاظ على نمط حياة صحي من خلال ممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن المنخفض.

وقد يؤدي تجنب ارتفاع ضغط الدم، والسكر، و الكوليسترول بالإضافة إلى أمراض القلب إلى تقليل المشاكل الجنسية أو على الأقل تأخير ظهورها.

3- فحص القلب:

ماذا لو كنت تعاني بالفعل من حالة مرضية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري؟ فيمكن أن تظل الأدوية فعالة، ولكن قد يرغب طبيبك في فحص قلبك .

يقول الأطباء، من المهم جدًا قبل صرف الأدوية أن يتأكد الممارسون من أن وظيفة القلب جيدة، حيث يمكن أن تشير مشاكل الانتصاب إلى مشاكل أخرى، مثل أمراض القلب الخطيرة.

4- استشارة الطبيب النفسي:

قد يكون للمشكلات الجنسية مثل انخفاض الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب عنصر نفسي، لذلك قد تكون الاستشارة النفسية خيارًا مهمًا، فمن المهم النظر في احتمال أن تسبب مشكلة نفسية متاعبك الجنسية، فالقلق والاكتئاب وضغوط الحياة ومشاكل العلاقات يمكن أن تساهم في الصعوبات الجنسية للرجال.

5- التحدث مع شريك الحياة:

من الشائع أن يكون لدى الأزواج دوافع جنسية غير متطابقة، فإذا كان الأمر كذلك يحتاج الأزواج إلى التحدث بصراحة عما هو مهم بالنسبة لهم جنسيًا، ومحاولة التوصل إلى حل وسط لتلبية كل من احتياجاتهم.

6- تخصيص وقت لممارسة العلاقة الحميمة:

كلما كبر سن الرجال، وزيادة التوتر وضغوط الحياة اليومية يمكن أن تخلق حاجزا أمام ممارسة العلاقة الحميمة، و يقول الأطباء، إنه من المهم أن يخصص الأزواج وقتًا لتغذية العلاقة وتعزيز العلاقة الحميمة بشكل مستمر.