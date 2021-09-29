سنغافورة تسجل إصابات قياسية بكورونا لليوم الثانى

قالت وزارة الصحة في سنغافورة إن ثمانية أشخاص توفوا اليوم الأربعاء إثر إصابتهم بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية في الدولة المدينة منذ بدء تفشي وباء فيروس كورونا.

وتم تسجيل 38 حالة وفاة من بين حصيلة الوفيات البالغة 93 وفاة خلال الشهر الجاري، حيث تكافح جزيرة سنغافورة السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا الذي تسبب في حصيلة قياسية من الوفيات والإصابات في قارة آسيا خلال شهر أبريل.

ولليوم الثاني على التوالي، سجلت وزارة الصحة أكثر من 2200 حالة إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى أكثر من 94 ألف إصابة، مع تسجيل 26 ألف إصابة منها منذ بدء الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن هناك قائمة بـ200 شخص حالتهم "خطيرة للغاية" بسبب الإصابة بالفيروس، ومن بينهم 34 حالة في وحدات الرعاية المركزة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.