إزالة 160 مخالفة إشغال طريق في حملة مكبرة بكفر الدوار 

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية وإنفاذ القانون، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بحملة ليلية لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ١٦٠ مخالفة إشغال طريق، والتحفظ على ١٥٥ كرسي بعدد من المقاهي، وكذلك تحرير ٣ محاضر إشغال وذلك بعدد من مناطق المدينة من بينها " شارع المحكمة، شارع موقف الميزانة، وشارع بور سعيد"، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.