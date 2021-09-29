الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 160 مخالفة إشغال طريق في حملة مكبرة بكفر الدوار 

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجه اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة، بإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية وإنفاذ القانون، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بحملة ليلية لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بنطاق المدينة. 

وأسفرت الحملة عن إزالة ١٦٠ مخالفة إشغال طريق، والتحفظ على ١٥٥ كرسي بعدد من المقاهي، وكذلك تحرير ٣ محاضر إشغال وذلك بعدد من مناطق المدينة من بينها " شارع المحكمة، شارع موقف الميزانة، وشارع بور سعيد"، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

العلاج مباحث التموين حماية المستهلك محافظ البحيرة حركة المرور منتهية الصلاحية

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